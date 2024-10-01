Уничтожение этого завода является приоритетом: как Украина может противодействовать ежедневным дроновым атакам

Россия ежедневно атакует нашу страну "Шахедами". Несмотря на качественную работу украинской системы ПВО, противодействовать российским беспилотникам стоит уничтожением завода в Елабуге.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что россияне уже вышли на быстрые темпы производства дронов. Более того, Кремль планирует создать экономическую зону для их изготовления.

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Как Украина может противодействовать ежедневным дроновым атакам

Военный эксперт рассказал, что у страны-агрессора производство "Шахедов" локализовано. Приоритетной целью в борьбе с российскими дроновыми атаками является уничтожение завода в городе Елабуга в России.

Операционное расстояние до него 1400 – 1500 километров, задача по его уничтожению является очень важной.

Крамаров заметил, что россияне уже вышли на темпы производства, о чем свидетельствует количество примененных ими "Шахедов", на которые они надеялись выйти на первый квартал 2025 года. То есть идут с опережением графика.

Наши ПВО справляются на высоком уровне по сбиванию российских "Шахедов", особенно при не комбинированной атаке. Однако фундаментально решить этот вопрос для Украины возможно уничтожением этого завода,

– подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, по словам Крамарова, россияне освоили технологический процесс производства. Если Украина уничтожит завод, это не будет означать, что они не смогут где-то в другом месте, хоть и не в таких масштабах, быстро развернуть производство. Оккупанты имеют цепи поставок для дронов, а для их сбора не нужно каких-то особых требований и условий.

"Есть информация и перспектива того, что правительство России хочет создать специальную экономическую зону по производству различного вида беспилотников с последующим развитием материально-технической и инженерно-научной базы. Поэтому уничтожение этого завода для нас является приоритетом", – отметил военный эксперт.

Военный аналитик Ян Матвеев поделился информацией о количестве "Шахедов", которые Россия производит ежемесячно. Цифра составляет около 600 единиц, с некоторыми компонентами, полученными из-за рубежа.

К слову, в сентябре 2024 года не было ни одного дня, когда бы страна-агрессор не атаковала Украину "Шахедами". Россияне установили рекорд, запустив 1339 дронов за месяц, из которых украинская ПВО сбила более 80%.