Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що росіяни вже вийшли на швидкі темпи виробництва дронів. Ба більше, Кремль планує створити економічну зону для їх виготовлення.

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Як Україна може протидіяти щоденним дроновим атакам

Військовий експерт розповів, що в країни-агресорки виробництво "Шахедів" локалізоване. Пріоритетною ціллю у боротьбі з російськими дроновими атаками є знищення заводу у місті Єлабуга в Росії.

Операційна відстань до нього 1400 – 1500 кілометрів, завдання щодо його знищення є дуже важливим.

Крамаров зауважив, що росіяни вже вийшли на темпи виробництва, про що свідчить кількість застосованих ними "Шахедів", на які вони сподівались вийти на перший квартал 2025 року. Тобто йдуть з випередженням графіку.

Наші ППО справляються на високому рівні щодо збиття російських "Шахедів", особливо при не комбінованій атаці. Однак фундаментально розв'язати це питання для України можливо знищенням цього заводу,

– підкреслив військовий експерт.

Крім того, за словами Крамарова, росіяни освоїли технологічний процес виробництва. Якщо Україна знищить завод, це не означатиме, що вони не зможуть десь в іншому місці, хоч і не в таких масштабах, швидко розгорнути виробництво. Окупанти мають ланцюги постачання для дронів, а для їх збору не потрібно якихось особливих вимог та умов.

"Є інформація і перспектива того, що уряд Росії хоче створити спеціальну економічну зону щодо виробництва різного виду безпілотників з подальшим розвитком матеріально-технічної та інженерно-наукової бази. Тому знищення цього заводу для нас є пріоритетом", – зазначив військовий експерт.

Зауважте! Військовий аналітик Ян Матвєєв поділився інформацією щодо кількості "Шахедів", які Росія виробляє щомісяця. Цифра становить близько 600 одиниць, з деякими компонентами, отриманими з-за кордону.

До слова, у вересні 2024 року не було ні одного дня, коли б країна-агресорка не атакувала Україну "Шахедами". Росіяни встановили рекорд, запустивши 1339 дронів за місяць, з яких українська ППО збила понад 80%.