Процент сбития до сих пор высокий: почему сейчас труднее противодействовать российским дронам
Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами". Процент сбития вражеских дронов до сих пор высокий, однако сейчас украинской ПВО труднее работать против российских беспилотников.
Об этом 24 Каналу заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты используют тактику сложных траекторий.
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Противодействовать "Шахедам" стало труднее
Как отметила Наталья Гуменюк, случалось, что враг выпускал огромное количество "Шахедов" в течение короткого времени. Россияне пытаются испробовать украинскую систему противовоздушной обороны и понять, какие тактики будут действенными.
Общий процент ущерба у нас достаточно высокий. Мы можем говорить о 70 – 80% в среднем. Но да, были атаки, когда, к примеру, сбитие достигало до 50%. Например, из 7 "Шахедов" было сбито 3. Но здесь нужно тщательно разбираться с особенностями этой атаки,
– объяснила она.
Гуменюк о сбитии российских дронов: смотрите видео
Ночная атака 17 октября: главное
- В ночь на 17 октября российские оккупанты выпустили по Украине ракеты и дроны-камикадзе. В Генштабе ВСУ сообщили, что для атаки враг применил управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".
- В Воздушных силах заявили, что ночью 17 октября россияне применили 6 "Шахедов" из района мыса Чауда (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области. Украинская ПВО уничтожила все 7 целей.
- Заметим, что Армия дронов, совместный проект Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24, установила абсолютный рекорд. За неделю бойцам удалось поразить 428 единиц российской техники. Беспилотники хорошо показывают себя в обороне украинских позиций и уничтожении российской техники.