Россия перебрасивает в Белоруссии технику и личный состав ближе к границе с Украиной

Россия начала переброску на юг Беларуси техники, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными российскими военными. Российские силы перебрасивают в направлении границ Украины.

Аналитики "Белорусские Гаюн" информируют, что в течение 20 декабря фиксируется перевозка танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России. Переброска российских сил происходит с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались.

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Россия опрокидывает силы с полигонов в Беларуси

Российские военные и техника направляются на юг Беларуси – ближе к границе с Украиной.

Около пяти утра с железнодорожной станции Полонка отправился эшелон с военной техникой России, которая дислоцировалась на полигоне "Обуз-Лесновский". Эшелон прибыл в Лунинец (Брестская область). На платформах: 23 танка Т-80, 8 бензовозов, 9 грузовиков (Уралы и КамАЗы), 2 пассажирских и 7 грузовых вагонов.

19 декабря на железнодорожной станции Заслоново (Витебская область) осуществлялась погрузка на платформы более 20 танков и около 16 Уралов России, находившихся на полигоне "Лепельский". Позже эшелон отправился в направлении Орши и пошел на Осиповичи. Пунктом его назначения предварительно является Слуцк (Минская область), что также значительно ближе к границе с Украиной.

Известно также и о переброске третьего эшелона с техникой вооруженных сил России. Утром 20 декабря через Шклов (Могилевская область) прошел эшелон из: 20 БМП-2, 3 бензовоза, 7 Уралов, Мобильный Пункт Управления Связной (МПУС-К) на базе КамАЗ, 4 пассажирских вагона РЗ и 3 грузовых вагона. Эшелон прибыл в Калинковичи и может продолжить движение на юг.

Аналитики "Белорусские Гаюн" отмечают, что российскую технику могут перевозить в пограничные границы или везут на совместные учения России и Беларуси вблизи границы с Украиной.

Отметим, что количество техники, которое сейчас перебрасывают в пограничные, невелико и ее точно недостаточно для никаких наступательных действий,

– говорится в сообщении.

Россия перебрасывает силы после встречи Путина и Лукашенко

Перемещение российских сил происходит после того, как 19 декабря кремлевский диктатор Владимир Путин впервые за 3 года побывал в Минске и встретился с Александром Лукашенко.

Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений. Кроме того, хотят заниматься созданием новой военной техники.

В разведке Украины заявили, что Россия в Минске, кроме стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, пыталась выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для своей армии. Об этом до встречи Путина и Лукашенко также информировало белорусское подполье.

Аналитики из Института по изучению войны считают, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина. В частности, кремлевскому диктатору не удалось вынудить Беларусь к сухопутной войне против Украины.

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