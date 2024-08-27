Это испугало Россию: почему в Кремле резко отказались от переговоров с Украиной

В России часто призывают Украину сесть за стол переговоров, при этом выдвигая абсурдные условия. Однако теперь в Кремле говорят, что переговоры уже якобы неактуальны.

Если раньше Кремль мог диктовать собственные условия Украине, то теперь у российских властей появилось понимание, что ситуация меняется. Подробнее о том, почему Россия сейчас боится переговоров, 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Позиции Украины значительно усилились

Приспешник Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной якобы "потеряли свою актуальность". Хотя никто не воспринимал серьезно и "готовность" к переговорам, которую ранее высказывала Россия. Очевидно, что для Кремля – это просто затягивание времени, а не желание установить мир.

Британская пресса правильно написала что пока Украина не будет стрелять по Москве и Петербургу, Россия не услышит призыв к переговорам. Да, Курщина дала очень много, этот кейс сейчас на столе. Но все же Москва и Петербург – это и есть те две головы уродливого орла (имеется в виду с герба России – 24 Канал). Пока туда ничего не будет прилетать – ничего не будет,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Запад, конечно, не позволит бить собственным оружием по ключевым российским городам. Но у Украины есть не только западное, но и собственное оружие. В частности, президент Зеленский сообщил, что наше государство уже испытало свою первую баллистическую ракету.

"Украина в целом усилилась настолько, что переговоры в целом выглядят для России угрожающе. Потому что ставки Украины повысились. Особенно за последний год, когда мы ждали большую помощь и создали много продуктов, ведь понимали, что можем быть брошены на произвол судьбы. Мы действительно сделали много всего", – заметил политолог.

Собственно, это выгодно не только потому, что Украина в меньшей степени становится зависимой от помощи партнеров и может собственным оружием поражать любые объекты в России. Есть и другая сторона медали.

Как бы там ни было, но Россия имеет дешевую нефть и газ, которая до сих пор соблазняет Запад. Украина же говорит о принципах, свободу, права человека – не материальные, но важные вещи. Но сейчас Украине есть что противопоставить и в материальном смысле.

"У нас есть баллистика, если хотят, могут с нами работать. У нас есть разные дроны, разное оружие. И все – мы уже интересны", – добавил Давидюк.