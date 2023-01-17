Не дают покоя "наши боевые комары": россияне очень боятся за свой корабельный состав
Российские захватчики держат в Черном море 6 ракетоносителей, что является едва ли не рекордным количеством. В то же время они очень переживают из-за своего корабельного состава, чтобы "наши боевые комары" не причинили им вред.
Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. В то же время, она отметила, что такое количество ракетоносителей может свидетельствовать о подготовке к массированной атаке Украины.
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"Боевые комары" не дают покоя России в море
Спикер ОК "Юг" отметила, что общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, ныне находящихся на боевом дежурстве в Черном море, составляет до 44 ракет. В то же время были случаи, когда их общий залп насчитывал 48 ракет. За период полномасштабного вторжения больше еще не фиксировалось, но это гипотетически возможно.
Надо понимать, что они готовятся не только к такому залпу, к массированной ракетной атаке, в частности, но и определенным образом нервничают по поводу расположения своего корабельного состава в пунктах базирования,
– заявила Гуменюк.
Потому что, заметила она, во время мощного шторма, когда им приходилось заводить и прятать корабельно-катерный состав в пунктах базирования, обстановка для них была очень напряженной – им все же не дают покоя "наши боевые комары".
Гуменюк рассказала, почему Россия нервничает по поводу своих кораблей в Черном море: смотрите видео
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