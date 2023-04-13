Россия бросает все резервы на Бахмут, но ее элитные войска очень условны, – Череватый

На Бахмутском направлении динамика столь же активна. Однако если раньше там было от 35 до 50 атак, то сегодня видим 18 – большинство непосредственно в самом Бахмуте. Именно там идут тяжелые городские бои.

В эфире 24 Канала спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что враг пытается во что бы то ни стало взять Бахмут. Именно поэтому бросает все возможные резервы, а также лучшее, что у него осталось из отрядов ППК "Вагнер" и подразделений воздушно-десантных войск.

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Череватый отметил, что врагу необходимо захватить Бахмут только для того, чтобы показать хоть какие-то достижения на восточном фронте.

Он рассказал, что россияне используют там воздушно-десантные подразделения. Даже недавно в сводке была информация, что подбили боевую машину десанта.

Здесь есть естественная причина этого всего – очень большие потери. "Вагнер" фактически был монополен на этом направлении и нес колоссальные потери, используя эту экстенсивную тактику постоянных атак группами,

– сказал Сергей Череватый.

"Понеся большие потери он не мог пополняться, потому что не нашел такой поток. Можно сказать, что он минимизировался и поэтому они были вынуждены поддерживать его регулярным войском", – добавил спикер.

Элитные русские войска

По словам Череватого, элитные – это очень условно. Россияне все называют "элитным", даже 155 бригаду морской пехоты, которая под Угледаром была разбита и раскатана фактически полностью.

Все эти элитные и псевдоэлитные подразделения в значительной степени доукомплектованы мобилизованными. У них нет того, что вдруг достали какую-нибудь запасную элитную часть, которая была бы сформирована полностью из контрактных военнослужащих, идеально обученная, с новейшей техникой,

– объяснил спикер.

"Они были вынуждены все (части - 24 канал) доукомплектовывать. Сейчас доукомплектованы немного худшим или немного лучшим личным составом. Но все же тот, который в значительной степени пополнен путем мобилизации", – добавил Сергей Череватый.

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