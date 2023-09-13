Ни один ВПК не выдержит такой нагрузки: как Россия пытается компенсировать дефицит оружия

Накануне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. 13 сентября он провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об официальных заявлениях пока речь не шла, но вероятной темой разговора могло быть все же оружие.

Такое мнение 24 Каналу допустил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. У России сложная ситуация с боеприпасами.

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Ежемесячно военные ВСУ уничтожают 600 и более российских артиллерийских систем, отметил Самусь. Ни один военно-промышленный комплекс не способен справиться с такими темпами. Это влияет и на будущую мобилизацию, которую вскоре могут провести в стране-агрессоре.

"Можно набрать "мяса", но без артиллерии, бронетехники и боеприпасов оно буквально таким и будет. Поэтому Россия ищет любые возможности. У нее есть друг Иран, Северная Корея. Есть подозрение и версия, что за этими странами все больше выглядывает Китай, демонстрирующий вроде бы нейтральность", – отметил он.

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Именно по своей "нейтральности" Китай через Северную Корею может поставлять России микроэлектронику или создать канал поставок вооружения, предполагает эксперт. Поэтому здесь неотложный вопрос к союзникам Украины, которые оттягивают поставки оружия. Оно может преломить ход войны и не дать агрессору нарастить мощности собственного производства.

У нас уже есть "Шахеды", которые производятся с российскими GPS. Возможно, сейчас говорилось лишь о возможностях Северной Кореи. Она может создавать определенное количество боеприпасов российского образца, артиллерийских систем. Возможно, заберут у корейцев определенное количество советских танков,

– предположил он.

Более того – все договоренности между Путиным и Ким Чен Ыном будут за закрытыми дверями. Главное, что дала их встреча – "толчок к политической кооперации двух диктатур".

"Там важно было заявление Путина, что Россия снимает и не будет вводить новые санкции на Северную Корею. Это звучит странно, но после распада СССР Россия позиционировала себя как демократическую страну и они вводили санкции. А сейчас это КГБшная диктатура, которая идет в направлении Северной Кореи. Путин и Ким Чен Ын находятся на одном уровне восприятия политических процессов в мире", – добавил Михаил Самусь.

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