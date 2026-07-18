Россия цинично нанесла удар по Черниговской области: пострадала семья – родители и трое их детей

За прошедшие сутки российские войска нанесли серию ударов по Черниговской области, в результате которых пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новгороде-Северском, где дрон попал в жилой дом.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Что известно о последствиях российского террора в Черниговской области?

В Черниговской области в результате российской атаки зафиксировано разрушение жилых домов, хозяйственных построек, объектов критической инфраструктуры и пожара.

Больше всего пострадал Новгород-Северский, где вечером российский ударный дрон типа "Герань" попал в частный жилой дом. Пострадала вся семья – родители и трое детей. 11-летний мальчик проходит амбулаторное лечение, 17-летний брат находится в стабильном состоянии в детской областной больнице, а 7-летний мальчик получил тяжелые травмы. Дом семьи полностью разрушен.

Также под ударом оказалась Новгород-Северская община. Из-за атаки дроном "Молния" загорелось хозяйственное здание и был поврежден жилой дом. В селе Чайкино зафиксировано попадание по зданию старостата, а в другом населенном пункте после удара дроном "Гербера" вспыхнул частный дом.

В поселке Березна вечером россияне атаковали ударными беспилотниками. В результате обстрелов загорелся грузовик, повреждено хозяйственное здание, а 59-летний мужчина обратился к медикам за помощью.

В Коропе поврежден жилой дом, легковой автомобиль и линия электропередач. В Семеновской общине в результате удара FPV-дрона возник пожар в жилом доме, хозяйственном сооружении и гараже.

Кроме того, в Киевской общине российский ударный беспилотник вызвал возгорание двух гектаров зерновых культур. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

По информации областной военной администрации, в течение суток российские войска также нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Черниговской области. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Последствия российских обстрелов на Черниговщине / Фото ГСЧС

Напомним, в ночь на 18 июля Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты "Искандер-М", противокорабельные "Оникс", управляемые авиаракеты Х-59/69 и 90 ударных и дронов-имитаторов разных типов. Основным направлением удара стала Одесская область.

Украинская ПВО сбила или подавила 1 управляемую авиаракету Х-59/69 и 69 вражеских беспилотников. К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

Вечером 17 июля Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. Поврежден гражданский суд под флагом Маршалловых Островов, на борту которого находились 17 членов экипажа. Четыре моряка пострадали, их эвакуировали и оказали медицинскую помощь.