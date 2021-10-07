Россия держит возле границы 19 батальонно-тактических групп, – Украина в ОБСЕ
Источник:"Укринформ"
Российско-белорусские учения "Запад-2021" давно закончились, однако Россия продолжает держать возле границ свои войска. По этому поводу Украина потребует от России разъяснений в рамках Венского документа ОБСЕ.
Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.
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Россия должна объяснить, почему войска до сих пор возле границы
В апреле Украина активировала Венский документ ОБСЕ за 2011 год о мерах укрепления доверия и безопасности. Он предусматривает предоставление разъяснений Россией в случае существенного роста ее присутствия вдоль границы с Украиной. Следовательно, Россия должна объяснить Украине, почему 19 батальонно-тактических групп все еще находятся на границе.
….российская сторона все еще должна выполнить меры по прозрачности в соответствии с Венским документом 2011 года, как это было рекомендовано на совместном заседании Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества 14 апреля. Это вопрос уважения к этому Совета и почетных делегаций, а также касается обязательств России в рамках ОБСЕ,
– заявил Цимбалюк.
Украинский посол напомнил, что весной на фоне массового наращивания Россией войск у границы с Украиной наблюдали резкий рост количества обстрелов со стороны боевиков. Это лишь показало управляемость конфликта со стороны Кремля.
Он также напомнил о решении России закрыть наблюдательную миссию ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Это свидетельствует о планах России продолжать непрерывные поставки вооружения и военных через неконтролируемый участок границы.Обратите внимание! 25 сентября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявлял, что российские военные не возвращаются в свои места дислокации. Залужный также говорил, что 19 батальйонно-тактических групп продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России.
Коротко о военных учениях "Запад-2021"
- 9 – 16 сентября продолжались совместные с Белоруссией военные учения "Запад-2021".
- В общем в них приняли участие более 200 тысяч человек, из которых 13 тысяч – на территории Беларуси.
- В Литве сообщили, что учения "Запад-2021" – это первый шаг к военной интеграции России и Беларуси.
- Параллельно с российско-белорусскими учениями, Украина на приграничных территориях тоже проводила отработку мастерства своих войск.