Украинец подал в суд на Россию из-за морального вреда: какое решение приняли судьи
В Едином государственном реестре судебных решений есть интересное постановление. Мужчина из Хмельницкой области подал в суд на Россию, поскольку государство-агрессор нанесло ему моральный ущерб полномасштабным вторжением. 24 Канал расскажет детали.
Трибунал по поводу агрессии России состоится в Гааге – об этом договорились Украина и Нидерланды. Вероятно, именно там будут судить Путина.
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Мужчина подал иск против России: о какой сумме идет речь и удовлетворил ли его требования суд
Еще в прошлом году хмельничанин подал в суд против России. От государства-агрессора он требовал 1 миллион 200 тысяч гривен морального ущерба, поскольку в результате вооруженной агрессии и оккупации части территории Украины были нарушены его права.
Мужчина подробно объяснил, какие именно права были нарушены:
- ему нанесены моральные страдания, поскольку он ежедневно испытывает стресс из-за постоянных воздушных тревог и необходимости находиться длительное время в укрытии;
- он не может спать и вздрагивает от воя сирены;
- ухудшились отношения с людьми;
- "лидеры общественного мнения привели его к накоплению психологического негатива, который явно ускорил естественные процессы его старения, что привело к его преждевременности";
- созерцание разрушенных ракетными ударами зданий на Дубово и Грузевице города Хмельницкого приносит ему дополнительный дискомфорт.
Что интересно, он требовал и компенсации от Украины – правда, только 1 гривну. Мол, органы государственной власти работали недобросовестно.
Суд отказал истцу. Там объяснили, что действительно, все граждане Украины "понесли безусловные моральные страдания" и не чувствуют себя в безопасности, но мужчина должен был привести доказательства правонарушения. К тому же судьи отметили, что на территории Хмельницкого не велись активные боевые действия, мужчина не выезжал, а его имущество не было повреждено. Поэтому Россия может заплатить разве что 200 тысяч гривен.
Так сколько Россия должна заплатить хмельничанину
Адвокаты подали апелляцию на это решение и указали, что суд не выяснил все обстоятельства дела и сделал ошибочные выводы о необоснованности исковых требований.
Согласно новому решению, мужчина имеет право подавать иск, его требования обоснованны, а Россия действительно должна заплатить 200 тысяч гривен.
Россия должна заплатить всем нам
На Западе давно говорят о том, что замороженные активы россиян следует использовать в пользу Украины. План использования замороженных активов России должен быть готов к июню, его подготовят страны G7. Такие сроки назвал Джо Байден.
Также ко второй годовщине вторжения состоялись акции #MakeRussiaPay – Заставим Россию заплатить. Активисты буквально выставили счет государству-агрессору – на фото можно увидеть огромный чек.
Согласно последним подсчетам, которые опубликовал Всемирный банк, общая стоимость восстановления в Украине составляет 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.