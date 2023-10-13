Попали под повторный обстрел: в Никополе ранения получили два спасателя
13 октября 2023, 15:42Читати новину українською
Источник:МВД
Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под прицелом врага оказался Никополь, россияне накрывший огнем два раза подряд.
Враг 13 октября атаковал Никополь. В результате обстрела ранены два спасателя.
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Они тушили пожар
В полдень к спасателям поступило сообщение о возгорании, возникшем в результате обстрела. Горел микроавтобус. Когда чрезвычайники начали его тушить, россияне начали повторный обстрел.
Двое спасателей получили осколочные ранения. Их госпитализировали в больницу,
– говорится в сообщении.
Сейчас состояние пострадавших стабильно.
Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль.
Враг обстреливает Днепропетровщину
- В течение ночи против 3 октября российские военные атаковали Днепропетровскую область. Известно, что в небе над регионом удалось сбить более десяти беспилотников, а также одну крылатую ракету. Речь идет о 13 БпЛА. Известно, что вспыхнуло частное предприятие, гараж и авто в Днепре в результате падения обломков. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
- В ходе обстрела Днепропетровщины 2 октября россияне повредили склады энергооборудования ДТЭК "Днепровские электросети". К счастью, обошлось без жертв, но разрушены складские помещения, уничтожены материалы, которые энергетики закупили для восстановительных работ зимой.
- Российские военные в ночь на 1 октября атаковали дронами Кривой Рог. Известно о попадании по гражданской инфраструктуре. Здание, на которое попал враг, восстановлению не подлежит.