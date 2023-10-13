Попали под повторный обстрел: в Никополе ранения получили два спасателя

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под прицелом врага оказался Никополь, россияне накрывший огнем два раза подряд.

Враг 13 октября атаковал Никополь. В результате обстрела ранены два спасателя.

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Они тушили пожар

В полдень к спасателям поступило сообщение о возгорании, возникшем в результате обстрела. Горел микроавтобус. Когда чрезвычайники начали его тушить, россияне начали повторный обстрел.

Двое спасателей получили осколочные ранения. Их госпитализировали в больницу,

– говорится в сообщении.

Сейчас состояние пострадавших стабильно.

Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль.

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