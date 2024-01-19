Россияне могли тренироваться глушить GPS в Польше и Балтии из Калининградской области, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны рассказали о масштабных сбоях в работе систем GPS в Польше и Балтийском регионе. Эксперты предположили, что к этому инциденту могла быть причастна Россия.

В ISW подчеркнули, что страна-агрессор могла тренироваться глушить GPS из Калининградской области. Это может быть следствием работы русских систем радиоэлектронной борьбы в регионе.

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В ISW рассказали о возможном глушении GPS-систем из России

В Институте изучения войны со ссылкой на польскую радиостанцию Radio Zet отметили, что данные с сайта отслеживания GPS-помех GPSJAM от 16 января свидетельствовали о беспрецедентно высоком уровне глушения GPS. В частности, это происходило в северной и восточной Польше, включая Варшаву, и на юге страны в городе Лодзь.

"Эти данные также демонстрируют аналогичные высокие уровни помех GPS в южной части Балтийского моря и северо-западной и центральной Польше в период между 25 - 27 декабря 2023 и 10 января 2024", – пишут эксперты.

В конце концов, польские СМИ считают, что перебои в декабре 2023 года могли вызвать неизвестные военные учения НАТО в Балтийском регионе или испытания РЭБ в Калининградской области России.

Аналитики также подчеркнули, что служба военной разведки и безопасности Швеции уже открыла дело по фактам препятствий 12 января в контексте учений РЭБ Балтийского флота России.

Подполковник Швеции Йоаким Паасикиви считает, что ситуация с GPS является результатом "деятельности российского влияния или так называемой гибридной войны". По его словам, Россия уже вмешивалась в сигналы GPS в Северной Европе, чтобы скрыть свою активность в Мурманской области или сорвать обучение НАТО.

– говорится в отчете ISW.

Кроме того, эксперты, ссылаясь на данные российских СМИ, утверждают, что с середины декабря 2023 г. подразделения Балтийского флота России проводили тренировки с системой РЭБ "Борисоглебск-2" в Калининградской области.

В заключение в Институте изучения войны рассказали, что не могут самостоятельно проверить причину высокого уровня помех GPS. Однако подчеркнули, что средства РЭБ в Калининградской области действительно способны существенно влиять на Польшу и Балтийский регион.

В то же время в ISW заявили об успешной работе украинской РЭБ