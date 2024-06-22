90 тысяч россиян готовились к новому наступлению: AP ответило, как разрешение США все изменило

Вашингтон довольно долго медлил с разрешением на удары по территории России. В это время более 90 тысяч оккупантов готовились к наступлению на украинской границе.

Соответствующую цифру озвучил первый заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк в интервью западной прессе. По словам аналитиков, американское оружие все же впоследствии помогло ВСУ уничтожить колонны вражеской техники.

Смотрите также Почему Путин заговорил об изменении ядерной доктрины России и куда ведет "спираль эскалации"

Как решение США остановило потенциальное наступление россиян

Как констатировал генерал-лейтенант, 90-тысячная группировка врага находилась в глубине территории России и готовилась к новому наступлению. Однако сразу после того, как Киев получил разрешение на удары по российским областям, у захватчиков начались проблемы.

HIMARS не замолкали целый день. В первые дни украинским силам удалось уничтожить целые колонны войск вдоль границы, ожидавших приказа о вторжении в Украину,

– цитируют в AP военного с позывным "Гефест".

Собственно, в конце мая официально стало известно, что Вашингтон разрешил Украине наносить удары по территории России. Однако ограничено – всего по тем территориям вдоль границы на Харьковщине, откуда захватчики атакуют наше государство.

Кроме того, не всеми видами оружия было разрешено Киеву бить по противнику. По словам аналитиков, американские системы HIMARS были в "зеленом перечне" оружия для атак по России. В то же время дальнобойные ракеты ATACMS Украине посоветовали придержать.

Смотрите также США таки установили ограничения на удары ВСУ по территории России, – WP

Ходили слухи, что соглашение между Украиной и США по атакам по России расширилось. СМИ писали, что ВСУ якобы позволили наносить удары вглубь тыла оккупантов. Однако в Пентагоне, оборонном ведомстве США, поспешили опровергнуть соответствующие слухи.