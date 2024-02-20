Действия россиян указывают на подготовку массированного удара, – ОК "Юг"

Оккупанты на Юге усвоили урок прошлого года, когда Украина сбила 5 их самолетов. Они уже не так активно используют там тактическую авиацию, но определенные действия врага свидетельствуют о том, что он готовится к массированному удару.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, отметив, что иногда россияне рискуют собирать информацию над акваторией Черного моря. В последнее время они активизировали эту деятельность.

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Россияне могут готовиться к массированной атаке

Так, вражеская беспилотная разведка активизируется в условиях, когда развеивается туман. Небо в прифронтовой территории очень насыщено вражескими беспилотниками, которые собирают информацию. В частности, в течение 19 февраля украинские защитники уничтожили 2 таких дрона типа "Куб" и ZALA.

Мы видим, что потребность собрать информацию и активность внедрения этой деятельности, могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар,

– сообщила Гуменюк.

Сколько кораблей россиян наготове

Оккупанты также сделали выводы из недавнего "приключения" своего корабля "Цезаря Куникова". Они уже понимают, что приближение к контролируемому Украиной берегу очень опасно для них. Следовательно, россияне продолжают держаться в направлении Новороссийска – ближе к новообустроенному пункту базирования.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украине удалось уничтожить 25 вражеских кораблей и одну подлодку.

По состоянию на обед 20 февраля говорится о двух кораблях, которые несут службу, отслеживая ситуацию вокруг пункта базирования. Один корабль в Азовском море контролирует гражданское судоходство,

разоблачает надводную ситуацию и отслеживает проход гражданских судов по Керченскому проливу.

"Ракетоносители все заведены в пункты базирования. Погода не способствует тому, чтобы развертывать очень широкую корабельную группировку. Море штормит, но не столь критично, чтобы это не позволило привлечь к боевому дежурству ракетоносители, как надводные, так и подводные. Поэтому мы продолжаем отслеживать ситуацию", – подытожила Гуменюк.

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