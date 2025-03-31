Военный оценил реальные возможности России для большого наступления в 2025 году

Есть информация, что Россия готовит новое большое наступление в 2025 году. На самом деле российские оккупанты стоят перед рядом вызовов на пути к такой операции.

Однако ситуация не настолько критична, чтобы сказать, что враг не способен воевать. Это 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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"Не так все сладко, как пытается подать Путин. Но не настолько критично сейчас, чтобы говорить, что он не способен воевать. К сожалению, и теневая торговля нефтью, и теневые договоренности с мировыми лидерами, и коррупция, и шантаж. Все, что может привлечь, Путин привлекает. Это дает ему возможность держаться на плаву", – подчеркнул военный.

Враг предстал перед вызовами

Иван Тимочко отметил, что когда в Курской области находятся ВСУ, а также учитывая операцию в Белгородской области, враг не будет перебрасывать часть войск на другие направления. Это может дать возможность украинским защитникам прорвать их наступательные порядки. Поскольку боевые действия там продолжаются давно, но линия фронта переменная.

Противник не имел просто ни физического времени, ни технического выстроить там такие линии обороны, фортификации, нарыть окопов и так далее, чтобы их войска зарылись в землю, чтобы часть перебрасывать на другие направления. Война там в другом формате, мобильная, поэтому сомневаюсь. Какие-то отдельно взятые подразделения – возможно. Но это точно не будет влиять на общее количество российского войска на этом направлении,

– сказал он.

Если говорить о наступлении России на Сумщине или Харьковщине, то захватчики могут перенести с любого другого направления часть войск. Или уменьшить наступательные действия на каком-то участке фронта, а перебросить войска на любой другой: Сумщина, Харьковщина, Запорожье, Херсонщина.

Вероятнее всего, если россияне будут пробовать активизироваться на Запорожском направлении, то это будет ситуация локального характера. Поскольку там у врага стоит задача удержать под контролем Энергодар, Запорожскую АЭС, уступать которую он не собирается.

Если они концентрируют свои силы на Запорожье, то они на границе Херсонщины формируют какие-то подразделения. Они подставляют свои фланги. Поэтому параллельно им придется укреплять, увеличивать количество их войск и на Херсонском направлении. Иначе они рискуют получить очень серьезный удар во фланги,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Для того, чтобы не перебрасывать войска с других направлений, а усилить наступление в других областях, оккупантам нужно время и всеобщая мобилизация. Всеобщая мобилизация не поддерживается российским обществом. После объявления частичной мобилизации из России выехало не менее 10 – 12 миллионов интеллектуальных людей, которые могли бы серьезно усилить российскую армию. Это означает, что у врага сократился объем людей, которых он мог бы призвать в армию на офицерские должности.

Кроме этого, даже если Россия заманит своих граждан на войну против Украины, будет личный состав, нужно их посадить на какую-то технику. Здесь еще большие вызовы. Россияне накапливали технику месяцами, а сейчас привлекли в боевых действиях. Они несут огромные потери.

В основном это старая техника. Если увеличить количество людей – это превратить армию в какие-то пехотные маршевые батальоны или бригады, или даже армии. Поэтому России нужно найти дополнительный ресурс в бронетехнике, в авиации, во многих других нюансах. Поэтому нужно иметь какого-то индустриального союзника, который может им это поставлять,

– добавил Тимочко.

Иран и Северная Корея уже помогли России, насколько они могли. Союзник, который был бы готов рискнуть своей экономикой, стабильностью для того, чтобы на межгосударственном уровне помогать россиянам в бронетехнике, вряд ли найдется.

Даже если российская армия получает технику, появляется ряд других вызовов. Прежде всего это специалисты, которые должны ее ремонтировать, восстанавливать, складывать. Также каждая техника требует топлива, масел, замены комплектующих и так далее.