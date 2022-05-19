Россия готовит провокации на Донбассе, – СНБО

Оккупанты не оставляют попыток дискредитировать Украину на международной арене. Они заявляют, что украинцы будут расстреливать мирных жителей.

Об этом 19 мая сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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"Для дискредитации Украины на международной арене минобороны России сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", что якобы "готовят украинские власти при поддержке западных кураторов", – рассказали в Центре.

Готовят "информационное алиби"

Пропагандистские российские медиа рассказывают о якобы известных им планах украинских военных. Винят их в планах "переодеться в форму русской армии с белыми повязками". Заявляют, что на видео будут "расстреливать" жителей Константиновки.

Пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства.

– отметили в Центре.

Целью таких сообщений рашистов является попытка обеспечить "информационное алиби" для своих преступлений. Они пытаются "подготовить" население России и международное сообщество к планируемым зверствам.

Еще одна ложь россиян

Захватчики полностью разрушили Мариуполь, но обвиняют в этом Украину. С 18 по 21 мая россияне планируют пригласить в город представителей мировых СМИ и показать руины, которые якобы оставили украинские защитники. Также оккупанты хотят снять с себя ответственность за убийства мирных жителей.

Чтобы быть убедительными, россияне привезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов. Они собирали их из всех оккупированных районов Донецкой области.

Кроме этого, рашисты хотят привезти в город из Донецка и Горловку "местных очевидцев". Они должны рассказать журналистам о "преступлениях", якобы созданных защитниками Мариуполя.

Уничтожают следы

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты скрывают следы зверств в Мариуполе. Они заставляют украинцев разбирать завалы Драматического театра и роддома.

Россияне врут о количестве погибших в городе. В частности, заявляют, что в театре обнаружили 12 погибших. Однако известно, что в результате атаки погибли не менее 300 человек.

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