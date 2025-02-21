Российские спецслужбы готовят провокации в Украине, чтобы "свергнуть Зеленского", – Gulagu net

Проект Gulagu.net написал о том, что Россия готовит "новый майдан" в Украине с целью устранения нашей власти. Российские спецслужбы привлекают свои агентуры и совсем скоро могут перейти к более решительным действиям.

Как рассказал 24 Каналу основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, ситуация действительно достаточно тревожная. Помочь Украине можно, раскрыв подлые методы, которые используют россияне.

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Что задумали в Кремле

Еще до всех критических заявлений Дональда Трампа Gulagu.net получил информацию от источников из Москвы. По их сообщениям, не менее 2 подразделения фсб вместе со службой внешней разведки прорабатывают план организации в Украине событий, которые будут напоминать Майдан.

В Кремле понимают, что не смогут договориться с Владимиром Зеленским. Поэтому еще с осени 2024 года готовили серию информационных психологических операций, направленных на расшатывание ситуации внутри Украины и подрыв авторитета президента,

– отметил Владимир Осечкин.

Сейчас мы видим продолжение этого. В информационное поле проталкивают тезисы, которые должны заставить людей усомниться в легитимности Владимира Зеленского. Эти нарративы создают российские спецслужбы и их сети, в частности в Соединенных Штатах.

Именно поэтому мы видим, что успешные и хорошо образованные бизнесмены, которые пришли к власти в США, повторяют то, что не соответствует действительности. Российские спецслужбы понимают, что им удалось сформировать определенные сети влияния в Вашингтоне, чтобы вбрасывать нужную информацию. Далее ее распространяют известные люди, например, Илон Маск и Дональд Трамп.

Еще год назад это бы всех шокировало, никто не поверил бы в такие заявления, но в феврале 2025 года мы оказались в другой реальности. В ней нарративы Кремля поддерживают лидеры США. Это ужасно,

– отметил основатель Gulagu.net.

Другие источники сообщили, что в Кремле прошло совещание со спецслужбистами и чиновника высокого уровня. Они подготовили план переброски пропагандистских сил, ботов для того, чтобы внушать украинцам те нарративы, в которые уже поверил Трамп и Маск.

Напомним, президент США назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Он сказал, что его рейтинг якобы составляет 4%. Также Трамп обвинил Украину в трате 350 миллиардов долларов "на войну, которую нельзя выиграть",

Илон Маск в своих заявлениях пошел еще дальше. Он обвинил Владимира Зеленского в том, что он "питается трупами украинских солдат". Маск сказал, что Президенту Украины якобы выгодна война, а переговоры нужно проводить без его участия.