Як розповів 24 Каналу засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін, ситуація справді досить тривожна. Допомогти Україні можна, розкривши підлі методи, які використовують росіяни.

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Що задумали у Кремлі

Ще до всіх критичних заяв Дональда Трампа Gulagu.net отримав інформацію від джерел з Москви. За їхніми повідомленнями, щонайменше 2 підрозділи фсб разом зі службою зовнішньої розвідки пропрацьовують план організації в Україні подій, які нагадуватимуть Майдан.

У Кремлі розуміють, що не зможуть домовитися з Володимиром Зеленським. Тому ще з осені 2024 року готували серію інформаційних психологічних операцій, спрямованих на розхитування ситуації всередині України та підрив авторитету президента,

– зазначив Володимир Осєчкін.

Зараз ми бачимо продовження цього. В інформаційне поле проштовхують тези, які мають змусити людей засумніватися у легітимності Володимира Зеленського. Ці наративи створюють російські спецслужби та їхні мережі, зокрема у Сполучених Штатах.

Саме тому ми бачимо, що успішні та добре освічені бізнесмени, які прийшли до влади у США, повторюють те, що не відповідає дійсності. Російські спецслужби розуміють, що їм вдалося сформувати певні мережі впливу у Вашингтоні, щоб вкидувати потрібну інформацію. Далі її поширюють відомі люди, наприклад, Ілон Маск і Дональд Трамп.

Ще рік тому це б усіх шокувало, ніхто не повірив би у такі заяви, але в лютому 2025 року ми опинилися в іншій реальності. У ній наративи Кремля підтримують лідери США. Це жахливо,

– наголосив засновник Gulagu.net.

Інші джерела повідомили, що у Кремлі пройшла нарада зі спецслужбістами та чиновника найвищого рівня. Вони підготували план перекидання пропагандистських сил, ботів для того, щоб навіювати українцям ті наративи, у які вже повірив Трамп і Маск.

Нагадаємо, президент США назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Він сказав, що його рейтинг нібито становить 4%. Також Трамп звинуватив Україну у витраті 350 мільярдів доларів "на війну, яку не можна виграти",

Ілон Маск у своїх заявах пішов ще далі. Він звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він "харчується трупами українських солдатів". Маск сказав, що Президенту України нібито вигідна війна, а переговори потрібно проводити без його участі.