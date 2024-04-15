Оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС: что задумала Россия

В Генштабе предупредили, что россияне готовят провокацию на Запорожской АЭС. Для этого враг может использовать различные механизмы, самый оптимальный – беспилотники.

Что задумала Россия, предположил в эфире 24 Канала Роман Свитан – военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ. К слову, летом 2023 года оккупанты также готовили провокации на ЗАЭС.

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Хотят опередить Украину

По словам Свитана, российская власть выполняет ИПСОшную парадигму – пытается создать из украинской армии и военно-политического руководства террористическую организацию.

Мы уже давно должны были бы Россию определить как государство-спонсора терроризма. Они пробуют успеть опередить нас, когда мы дойдем до этого,

– сказал военный эксперт.

Россия уже пыталась обвинить Украину в теракте в "Крокус Сити Холле", даже попыталась доказать причастность к прорыву дамбы в Орске, которую якобы прогрызли "батальоны боевых грызунов".

Наводнение в России дошло до Курганской области , которая оказалась под угрозой затопления, вода в реке Тобол и ее притоках резко прибывает. Эвакуацию жителей проводят в нескольких регионах: в Курганской, Томской, Тюменской и Кемеровской областях. Паводок коснулся и Казахстана: там из зон затопления эвакуировали более 125 тысяч человек.

Теперь же оккупанты попытаются провести провокацию на ЗАЭС, вероятнее всего, с применением беспилотников. Поскольку уже неоднократно использовали для этого БПЛА.

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