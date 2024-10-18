Переброска войск КНДР в Россию: в разведке Южной Кореи сказали, когда начался этот процесс

Солдаты из КНДР сейчас действительно проходят обучение в России. Северная Корея начала перебрасывать свои войска специального назначения еще 8 октября.

Об этом сообщили в разведке Южной Кореи. Сейчас северокорейских солдат заметили на полигонах на Дальнем Востоке.

Смотрите также Там готовят войска КНДР: где на карте Сергеевский полигон России и какое расстояние до Украины

Как КНДР перебрасывала свои войска в Россию

В начале августа 2024 года южнокорейская разведка обнаружила, что Ким Чен Сик, первый заместитель директора Министерства военной промышленности КНДР, посещал северокорейский полигон для запуска ракет KN-23. Эта площадка расположена вблизи российско-украинского фронта. Во время этих визитов также участвовали десятки северокорейских военнослужащих, а сам Ким занимался управлением на месте.

Впоследствии, внимательно следя за передвижениями северокорейских военных, Национальная разведывательная служба обнаружила, что Северная Корея перевозила свои спецподразделения в российский регион военно-транспортными кораблями Москвы с 8 по 13 августа,

– говорится в сообщении.

По данным разведки Южной Кореи, четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота России завершили первую переброску около 1 500 северокорейских спецназовцев из районов вблизи северокорейских городов Чонджин, Хамхен и Мусудан в российский Владивосток, в течение того же периода. Более того, южнокорейская разведка отметила, что вскоре будет запланирована вторая подобная транспортная операция.

"Это первый случай, когда российский военно-морской флот вошел в воды Северной Кореи с 1990 года. Кроме того, между Владивостоком и Пхеньяном часто курсируют большие транспортные самолеты, такие как Ан-124 ВВС России", – отметили в разведке Южной Кореи.

Там также подчеркнули, что северокорейские солдаты, направлены в Россию, сейчас дислоцируются в воинских частях на Дальнем Востоке, а также размещены на полигонах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Ожидается, что они будут отправлены на линию фронта, как только обучение будет завершено.

Северокорейским солдатам предоставили российскую военную форму и оружие российского производства, а также выдали поддельные удостоверения жителей Якутии и Бурятии, которые имеют внешность, похожую на северокорейцев,

– отметили в разведке Южной Кореи.

Представитель южнокорейской разведки также отметил, что подозрения относительно российско-северокорейского прямого военного сотрудничества официально подтверждены. Поэтому сейчас в Сеуле продолжают отслеживать движение военных КНДР в сотрудничестве с разведками других государств.