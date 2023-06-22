Мало что может остановить Россию от теракта на ЗАЭС: что может повлиять на Путина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. Страна-террористка способна на все. Повлиять на решение диктатора Владимира Путина может Китай.
Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, государства-партнеры Украины должны объяснить Путину, что нельзя делать теракт на ЗАЭС.
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Украина должна быть готова ко всему
Костенко отметил, что после подрыва Каховской ГЭС все поняли: от России можно ждать всего. Враг будет применять все методы и не остановится своей террористической тактикой ни перед чем. Украинцы должны быть готовы ко всему.
Если россияне примут решение, мало что их может остановить. Пожалуй, это только страны, с которыми они сейчас находятся в партнерских отношениях. В первую очередь говорится о Китае. Нашим партнерам нужно работать, чтобы предупредить Путина, что нельзя этого делать,
– считает он.
Что делать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала
Россия готовит теракт на ЗАЭС: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС с выбросом радиации. Страна-агрессорка все подготовила для этого.
- В России уже отреагировали на заявление Зеленского. Спикер Кремля Дмитрий Песков оправдывался, что слова украинского лидера – вроде бы ложь.
- Следует заметить, что недавно начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия дополнительно заминировала один из охладителей ЗАЭС. В Энергоатоме отметили, что по состоянию на 22 июня ситуация остается контролируемой.