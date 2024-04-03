"Хотят свергнуть или сломать Лукашенко": Кремль готовит теракты в Беларуси
Источник:Robert Lansing Institute
Сейчас Россия работает над организацией террористических атак в Беларуси. Целью Кремля является обвинение в терактах Полка Калиновского и попытка втянуть Беларусь в войну против Украины.
Кремль также стремится усилить резонанс после теракта в "Крокус Сити Холле" и получить новые абсурдные "основания" для обвинения Украины в терроризме. Об этом сообщают авторы аналитического исследования со ссылкой на инсайды, полученные от одной из европейских спецслужб.
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Россия ищет новые ресурсы для ведения войны
Недавний теракт в Подмосковье подтвердил неспособность Кремля обеспечить внутреннюю безопасность, несмотря на предупреждения, полученные от разведки США.
В то же время Россия усиливает сотрудничество с тоталитарными режимами и террористическими организациями, а также пытается втянуть своих союзников в боевые действия, чтобы получить дополнительные силы для ведения войны против Украины,
– говорится в материале.
Стоит отметить, что Москва давно стремится втянуть Беларусь в войну. 2 апреля 2024 года во время рабочей поездки в Гродно Александр Лукашенко заявил, что "Беларусь готовится к войне".
При этом участие белорусских войск в прямой войне против Украины нужно Кремлю отнюдь не потому, что армия Лукашенко отличаются высокой боеспособностью. Аналитики считают, что втягивание Беларуси в войну создало бы локальные очаги боевых действий вдоль украинско-белорусской границы. Таким образом Кремль хочет оттянуть украинские силы перед началом запланированного Москвой наступления в Украине.
Кремль хочет "дожать" Лукашенко
Еще одним мотивом России является изменение позиции Лукашенко, который несмотря на подписанные с Россией документы о так называемом "союзном государстве", сопротивляется полному отказу Беларуси от суверенитета.
Сценарий свержения Лукашенко становится более вероятным на фоне отсутствия видимых перспектив дальнейшего продвижения России на украинских полях сражений и перехода к окопной войне, которая длится с мая 2023 года. Аналитики RLI в течение последних двух лет указывали на факторы, которые подтверждают, что Россия готовится поглотить Беларусь и привести к власти марионеточный режим. Это предоставит Путину целый ряд новых возможностей, в том числе тотальный призыв белорусских мужчин, о котором мы предупреждали в мае прошлого года,
– считают аналитики.
В Институте не исключают, что спланированные Кремлем атаки могут быть направлены, в частности, и на политическое руководство Беларуси. Москва рассчитывает, что это существенно облегчит для нее задачу заставить Минск вступить в войну против Украины.
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Что наговорил Лукашенко: детали
- Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. "Никому не верьте, что хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира – готовься к войне" – не я это придумал. Это очень правильно сказано", – заявил Лукашенко.
- Также он утверждает, что Беларусь уже готовит военные подразделения и получает разнообразное оружие и технику.
- Самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что критика со стороны "недружественных стран" свидетельствует о правильности проводимых мероприятий. В то же время он предупреждает, что похвала может указывать на опасность для Беларуси.