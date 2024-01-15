Война коренным образом изменилась: Данилов о возможности нападения России на страны НАТО

Россия не остановится на Украине и может напасть на страны НАТО. В издании Bild, ссылаясь на секретный документ, прогнозируют такое развитие событий, отмечая, что акт агрессии Москвы может начаться уже в феврале 2024 года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал 24 Каналу, что в документе идет речь о возможном нападении на страны НАТО с территории Беларуси. Это означает, что некоторым странам следует не наблюдать за сегодняшними событиями, а помогать Украине бороться с врагом.

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Вопрос дальнейшей поддержки Украины до сих пор не решен

Он подчеркнул, если что партнеры Украины будут занимать максимально активную позицию относительно помощи нашему государству современным оружием поражения, мы готовы бороться с Россией и дальше.

Однако если некоторые страны и дальше будут наблюдать за происходящим, тогда в мире может произойти что угодно. Но я не верю в такое развитие событий. Мы точно одержим победу над агрессором. Будет тяжело, сложно, но мы выйдем победителями из этой войны,

– уверен Данилов.

В то же время, сейчас остается нерешенным вопрос дальнейшей поддержки Украины, в частности со стороны США. Можно предположить, что пролонгация этого вопроса может быть связана с тем, что НАТО действительно готовится к войне с Россией.

Война коренным образом изменилась. Война 2022 и 2023 совсем другая, чем та, что будет в 2024 году. Это совсем другая технологическая задача. Странам, в которых сегодня на складах хранится то или иное вооружение, важно иметь в виду, что в современных условиях оно очень быстро может превратиться в металлолом,

– объяснил секретарь СНБО.

Статью в Bild прокомментировали в НАТО. Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс подчеркнул, что журналисты опубликовали возможный сценарий развития событий . По его словам, если раньше сценарии были целиком выдуманы и в них фигурировали несуществующие страны, то сейчас уместнее прогнозировать события, используя "существующие страны и географические регионы".

Однако, по словам Данилова, если они как можно скорее передадут оружие, имеющееся у них в наличии, нашей стране, то оно будет использовано по назначению.

"Война в Украине все изменила. На территории нашей страны, к сожалению, как на полигоне, мы четко отдаем себе отчет, какая будет война будущего. Мы можем дать не только советы, а поделиться практическими вещами относительно того, чтобы последующие войны не начинали страны-террористы. А страны демократического мира были вооружены современными средствами. Такая экспертиза у нас сегодня точно есть", – подчеркнул Алексей Данилов.

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