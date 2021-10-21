Россия готовится к эскалации конфликта, – военный эксперт о блокировании ОБСЕ на Донбассе

Блокирование работы миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса может означать, что в Кремле готовятся к обострению конфликта. Вероятно, Россия просто не хочет, чтобы она увидели подготовку.

Об этом в эфире 24 каналу заявил военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. Он предположил, что в Кремле уже длительное время готовятся к эскалации.

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По словам Кочевенко, на это указывали военные учения "Запад-2021", которые проходили в Беларуси и на оккупированных территориях Востока Украины и Крыма. Одной из задач, которая отрабатывалась, было окружение украинской группировки в зоне Операции Объединенных сил.

Поэтому я считаю, что все это дело с выжиманием международных наблюдателей связана с запланированной Кремлем эскалацией конфликта,

– отметил Кочевенко.

Он также предположил, что от России можно ожидать переброски дополнительных военных сил, ротации и другое. Впрочем, украинская разведка знает о провокации со стороны врага, потому Вооруженные силы Украины к ним готовы.

Кочевенко рассказал о возможной эскалации конфликта на Донбассе: смотрите видео

Блокировка ОБСЕ на Донбассе: что известно