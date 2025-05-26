Многое подсказывают два признака: куда могут нацелиться россияне летом

Российская армия готовится к наступлению летом 2025 года. У противника есть стратегический план на этот летний период, который предусматривает последовательные наступательные операции на определенных оперативных направлениях.

Об этом в эфире 24 Канала отметил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, озвучив свою версию того, какое направление фронта российские оккупанты очертили для себя приоритетным в рамках летней кампании.

Смотрите также Готовились несколько месяцев: в ISW назвали приоритетные для россиян направления на фронте

Где Россия сконцентрировала больше всего сил

По мнению Машовца, наиболее вероятно сейчас выглядит то, что целью летнего наступления противника станет Славянско-Краматорская агломерация. Он объяснил, что это последняя городская крупная агломерация в Донецкой области, которая остается под контролем Украины. Россияне стремятся захватить ее.

Там, по его словам, сейчас сосредоточена главная масса средств врага, его стратегической группировки. Основные силы его сейчас сконцентрированы в зонах ответственности трех группировок российских войск: "Юг", "Центр", "Восток".

Для определения планов противника было бы уместно увидеть последовательность действий, куда направляются основные его резервы. Многое подсказывают в этом смысле эти два признака,

– озвучил Машовец.

Координатор группы "Информационное сопротивление" добавил, что перед началом комплексной операции оперативного масштаба на этом направлении российские войска проведут ряд операций подготовительного характера.

Отметим, что военный эксперт Роман Свитан рассказал о признаках начала летнего наступления, отметив, что россияне активизировались на нескольких отрезках фронта и начали перемещение из тыла к передовой. Он отметил, что противник в очередной раз готовится форсировать реку Днепр, чтобы создать на правом берегу тактические плацдармы.