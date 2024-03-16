Германия получила данные о подготовке нападения России на НАТО, – СМИ

Согласно прогнозу спецслужб Германии, Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО. В нем также указано, что нападение может начаться "с 2026 года".

На это указывает то, что российская армия проводит структурные изменения, перемещает свои войска и располагает ракетные установки на западных территориях. Кроме того, увеличение объемов производства военных средств в России может привести к удвоению ее военных возможностей в ближайшие пять лет.

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О чем рассказали немецкие спецслужбы

Согласно недавно опубликованному отчету, существует нарастающая тревога относительно потенциального нападения России на часть территории НАТО, который может произойти с 2026 года. Немецкие источники в разведке указывают на значительное наращивание военной мощи России, которое может позволить стране инициировать нападение на государства Балтии или Финляндии.

В штаб-квартире НАТО также наблюдается опасения относительно увеличения военных возможностей России, впрочем, официальные лица альянса считают, что это не обязательно приведет к военному конфликту.

В то же время американские спецслужбы оценивают, что России понадобится от пяти до восьми лет, чтобы восстановить свои военные силы до уровня, который был до начала вторжения в Украину, и в среднесрочной перспективе не видят непосредственной угрозы нападения на НАТО.

Ввод войск НАТО на территорию Украины: последние новости

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что было бы ошибкой вводить войска НАТО в Украину. Он считает, что из-за этого существуют риски начала Третьей мировой войны.

Подобного мнения придерживаться Министр обороны Словакии Роберт Калиняка. По его мнению, следует вернуть в Украину боеспособных мужчин, которые выехали за границу, а если войска НАТО отправят в Украину, то это значительно увеличит риск глобального конфликта.

В то же время в Белом доме заявили, что они не против, чтобы другие страны присылали свои войска в Украину. Там считают, что это суверенное решение каждой страны. Однако советник Белого дома Джон Кирби добавил, что Соединенные Штаты этого не будут делать и будут придерживаться позиции, которую объявил Джо Байден.