Все зависит от 5 реактора: профессор из Японии назвал возможные последствия взрыва ЗАЭС

Российские оккупанты шантажируют весь мир ядерной катастрофой – подрывом Запорожской атомной электростанции. Даже незначительная авария может оказывать большое психологическое давление на население.

Об этом 24 Каналу рассказал профессор Института радиоэкологии Университета Фукусима, Япония Марк Железняк. Он добавил, что украинцы, как и большинство европейцев, убеждены, что любая доза радиации смертельная. Так что подрыв на Запорожской атомной электростанции можно считать психологическим оружием.

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Больше всего пугает население

Специалисты по ядерной энергетике производят расчеты последствий аварии по специальной системе, разработанной после аварии на Чернобыльской АЭС. Существует два фактора, по которым рассчитывают последствия аварии:

источник – что будет выброшено;

нужно иметь хорошие расчеты погоды, ведь радиация разносится ветром, а выпадает дождем.

С начала оккупации ЗАЭС ученые начали производить расчеты в центрах аварийного реагирования в Украине по системе "РОДОС", также присоединились немецкие и японские специалисты.

Ситуация, которая была тогда и сейчас, очень отличается,

– сказал Железняк.

До сентября реакторы станции работали и производили электроэнергию. Из ядерного топлива возникал полный спектр радионуклидов, в том числе йод, который больше всего пугает население. В сентябре 2022 года выключили все реакторы. Кроме того, недавно появилась информация, что сейчас в топливе шести выключенных реакторов нет реактивного иода.

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В настоящее время пять реакторов находятся в состоянии холодного остановки, однако 5 реактор до сих пор – в состоянии горячий остановки. Там поддерживается наружная подача электроэнергии, уровень температуры составляет 250 градусов.

"Холодные реакторы тяжело перевезти в рабочий режим для этого нужное время, а тот, который в состоянии горячего останова легко. Существует маловероятный сценарий, что оккупанты сначала могут включить один реактор, а после этого будет нарушена система охлаждения", – отметил профессор японского университета.

Какие факторы учитывают при расчете последствий аварии на атомной электростанции: смотрите видео

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