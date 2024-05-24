Готовятся встречать F-16: какое оружие модернизирует Россия

Уже в течение лета в украинском небе могут появиться американские истребители F-16. К этому долгожданному моменту Украина старательно готовилась, но все это время россияне тоже не сидели сложа руки.

Появились сообщения, что ВВС России тестируют новые ракеты класса "воздух – воздух" перед появлением истребителей F-16. Речь идет о Су-30 вооруженном двумя ракетами Р-37М и двумя Р-77-1. Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это за ракеты и действительно ли они предназначены для сбивания авиации.

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Что известно о ракетах, которые модернизируют россияне

Р-77-1 – старая ракета с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения. Ее дальность около 100 километров. А вот Р-37М – одна из новых ракет на базе старой еще советской ракеты Р-37 повышенной дальности, носителем которой был МиГ-31.

Кстати, россияне до сих пор используют ракеты Р-37. Несколько наших пилотов погибли как раз от этой ракеты,

– заметил Свитан.

Р-37М – модернизация ракеты Р-37 с дальностью 300 километров. У нее также головка самонаведения, которая отрабатывает за 300 километров до цели, больше она не видит. Она имеет инарционную систему наведения с радиокоррекцией.

Сейчас то, что Р-37М несет не только Су-35, но и Су-30 говорит об этом, что россияне пытаются расширить количество носителей ракет. Технические параметры ракет и Су-35 или Су-30 совместимы, поэтому они могут выполнять такого рода задачи.

"Россияне готовятся встречать F-16, а наши партнеры дают врагу возможность подготовиться. Так же как американцы дали возможность России подготовиться встретить Abrams. Также дали 9 месяцев на подготовку к контрнаступлению Украины", – добавил Свитан.

Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель. Разработан на основе Су-27УБ. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться как учебно-боевой самолет. Су-30 способен выполнять боевые действия, связанные с большой дальностью и продолжительностью полета и эффективным управлением группой истребителей.

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