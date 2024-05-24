Готовятся встречать F-16: какое оружие модернизирует Россия
Уже в течение лета в украинском небе могут появиться американские истребители F-16. К этому долгожданному моменту Украина старательно готовилась, но все это время россияне тоже не сидели сложа руки.
Появились сообщения, что ВВС России тестируют новые ракеты класса "воздух – воздух" перед появлением истребителей F-16. Речь идет о Су-30 вооруженном двумя ракетами Р-37М и двумя Р-77-1. Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это за ракеты и действительно ли они предназначены для сбивания авиации.
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Что известно о ракетах, которые модернизируют россияне
Р-77-1 – старая ракета с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения. Ее дальность около 100 километров. А вот Р-37М – одна из новых ракет на базе старой еще советской ракеты Р-37 повышенной дальности, носителем которой был МиГ-31.
Кстати, россияне до сих пор используют ракеты Р-37. Несколько наших пилотов погибли как раз от этой ракеты,
– заметил Свитан.
Р-37М – модернизация ракеты Р-37 с дальностью 300 километров. У нее также головка самонаведения, которая отрабатывает за 300 километров до цели, больше она не видит. Она имеет инарционную систему наведения с радиокоррекцией.
Сейчас то, что Р-37М несет не только Су-35, но и Су-30 говорит об этом, что россияне пытаются расширить количество носителей ракет. Технические параметры ракет и Су-35 или Су-30 совместимы, поэтому они могут выполнять такого рода задачи.
"Россияне готовятся встречать F-16, а наши партнеры дают врагу возможность подготовиться. Так же как американцы дали возможность России подготовиться встретить Abrams. Также дали 9 месяцев на подготовку к контрнаступлению Украины", – добавил Свитан.
F-16 для Украины: последние новости
- Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что в Украину начали возвращаться первые специалисты по обслуживанию истребителей F-16.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что первые западные истребители F-16, которые Украина получит, не будут иметь решающего влияния на ход боевых действий. Однако это лишь первые шаги.
- По его мнению, ВСУ нужно 120 – 130 истребителей F-16 или других передовых самолетов, чтобы обеспечить паритет с Россией.