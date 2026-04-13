По всей линии фронта россияне готовятся к наступлению, –военный обозреватель

Несмотря на большие потери, российская армия не сворачивает давление на фронте и не отказывается от новых попыток наступления. После короткого снижения количества атак враг снова перегруппировывается и готовит силы для продолжения весенне-летней кампании.

Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала заявил, что такая подготовка уже заметна по всей линии фронта. Он объяснил, где россияне сохраняют наибольшую активность и почему говорить о потере их наступательного потенциала пока рано.

Весенне-летняя кампания России

Активность россиян сейчас держится на тех же участках, которые и до этого были самыми горячими. Больше всего боев и дальше приходится на Покровское направление и район Константиновки. Одним из следующих по количеству атак остается Гуляйпольское направление. Были и попытки противника активизироваться на северо-северском участке, в частности на Сумщине, но там говорилось о нескольких боестолкновениях.

К слову: во время так называемого "Пасхального перемирия" российские атаки не прекратились, а интенсивность боев не упала. За это время россияне подтягивали технику, перегруппировывали силы и пополняли личный состав, а с момента объявления прекращения огня 10 721 раз нарушили договоренности и провели 119 штурмов.

Сам характер войны не изменился, отмечает Тимочко, во время "Пасхального перемирия" уменьшилось разве количество атак, но не их интенсивность и не масштаб давления по всей линии фронта.

По всей линии фронта сейчас наблюдается перегруппировка и подготовка сил противника для того, чтобы все же продолжить эту весенне-летнюю кампанию,

– подчеркнул Тимочко.

В начале марта россияне уже пытались пробить украинскую оборону, но и атака захлебнулась. Теперь они снова готовятся к новым попыткам и пытаются использовать весь ресурс, который еще имеют. О потере наступательного потенциала сейчас говорить рано, потому что даже без серьезного преимущества на поле боя враг продолжает давить и бросает силы в бой дальше.

Если хотя бы еще несколько таких попыток активизации будут провальными, с огромными потерями, тогда действительно можно будет говорить о том, что российская армия начинает терять свой наступательный потенциал,

– сказал он.

На сегодня российская армия не имеет тотального преимущества, но пытается использовать все, что у нее есть, и именно поэтому украинским бойцам приходится сдерживать это нашествие в очень сложных и опасных условиях. Другого варианта нет, потому что там, где враг может продвинуться, он несет не просто штурмы, а убийства и разрушения.

