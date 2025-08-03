Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что в России продолжается подготовка к войне с НАТО на 2030 год. Для этого Москва готова потратить 1,1 триллиона долларов на перевооружение российской армии.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, как Россия, что не может победить Украину в течение почти трех лет, собирается воевать со странами НАТО. Также Кирилл Буданов предположил возможность распада Североатлантического альянса в случае, если США не будут предпринимать резких шагов в отношении России.

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Для чего Путину война с НАТО?

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что на российском телевидении на протяжении многих лет продвигался нарратив, что Россия воюет с НАТО. И в определенный момент люди, которые принимают решения, каждый день слыша это, начинают верить, что действительно идет война России с Альянсом и ей нужно еще больше вооружаться.

Однако можно планировать многое, но имеет ли Москва соответствующие ресурсы. Потому что 1,1 триллиона долларов – это не такая уж и малая сумма. Вряд ли россияне смогут ее так легко найти,

– предположил Ус.

Соответственно надо наблюдать, насколько Кремль реально сможет воплотить эти планы в реальные шаги. Потому что, по его словам, все чаще звучит мысль, мол, как Россия может начать войну с НАТО, если она не может выиграть войну у Украины.

Однако мы анализируем эту ситуацию сквозь призму собственной логики. А здесь работает совсем другая. Когда россияне создают большое количество ложной информации, то они в нее начинают верить и говорить: "Мы сейчас решим вопрос с Украиной и быстро перейдем к решению проблемы с НАТО",

– подчеркнул Иван Ус.

В то же время биологическое время Владимира Путина истекает, как отметил главный консультант Национального института стратегических исследований. Глава Кремля понимает, что надо как можно скорее продемонстрировать всему миру свою силу.

Именно в этом опасность любого диктатора в любой стране мира – он теряет связь с реальностью и делает шаги, за которые будет отвечать слишком много людей в его окружении. Поэтому задача этого окружения, уверен Ус, остановить его.

Отметим, что руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Кремль готовит самую масштабную программу перевооружения с 1980 года, чтобы подготовиться к войне с НАТО. На это Россия может потратить 1,1 триллиона долларов.

По словам Буданова, Россия готовится к войне с НАТО на 2030 год, и именно на "больше танков, лучшие ракеты", которые нужны для этого конфликта, направлены все бюджеты страны-агрессора.