Россия говорит, что вывозит танки с украинской границы за тысячу километров

Россия заявила, что вывозит военную технику с границы Украины. В российском ведомстве подчеркиваю, что якобы говорится об отводе "за тысячи километров".

Соответствующую информацию обнародовали журналисты в Министерстве обороны России. Отвод якобы происходит после завершения учений.

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Россия говорит, что отводит войска от границы с Украиной

Российское ведомство сообщило, что подразделения Западного военного округа возвращаются в свои гарнизоны после маневров.

Очередной военный эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений,

– заявили в Минобороны.

Российское ведомство добавило, что:

танки и другую бронированную технику доставят по железной дороге протяженностью в тысячу километров;

по прибытии в часть военные проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшим мероприятиям.

Кстати, в течение 10 – 20 февраля продолжаются военные учения России и Беларуси "Союзная решимость – 2022".

В частности, 15 февраля Россия заявила, что завершила ряд военных учений. Как сообщают в российском Минобороны, часть контингента возвращается в места постоянной дислокации. Речь якобы о возвращении подразделений Южного и Западного военных округов.

Информация о действиях Кремля и о якобы отводе войск

Россия еще в октябре 2021 года стянула войска к границе с Украиной. С тех пор сообщали о более чем 100 тысячах военных. По состоянию на 17 февраля – о 130 тысячах российских военных.

17 февраля стало известно, что Россия продолжает стягивать своих военных к украинским границам. В частности, в Белом доме заявили, что Россия солгала об отводе своих войск от границы с Украиной. Напротив, в регионе заметили увеличение количества военных на 7 тысяч.

Дмитрий Кулеба заявил, что поверит в отвод войск не тогда, когда услышит, а когда увидит. Мол, увидим отвод – поверим в деэскалацию.

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