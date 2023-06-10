Готовятся к худшему: в России заговорили о возможных изменениях целей войны
В последние несколько недель российские пропагандисты и даже чиновники говорят о возможных изменениях целей так называемой СВО. Вероятно, в Кремле стремятся заключить перемирие в ожидании украинского контрнаступления.
Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционер, юрист и блоггер Марк Фейгин. По его словам, разговоры об этом продолжаются уже некоторое время, особенно в среде российских пропагандистов. Возможно, это определенная "методичка" из Кремля, которую распространили на СМИ, чтобы подготовить население.
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О "денацификации" уже никто и не упоминает
По его мнению, такие сигналы свидетельствуют об определенном страхе в Москве перед контрнаступлением ВСУ. По всей вероятности, в Кремле осознают реальные возможности своей армии и хотят добиться перемирия или прекращения боевых действий.
"Никаких предпосылок, которые заставили бы Украину согласиться на оккупацию части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма сейчас нет. Поэтому, остается непонятным от каких целей Москва сейчас готова отказаться", – отметил Фейгин.
Марк Фейгин о смене риторики в Кремле: смотреть видео
"Денацификация" и "демилитаризация" сейчас даже не звучат в информационном поле. Особенно это касается демилитаризации, в то время как ВСУ получили огромное количество западного вооружения. Недопущение вступления в НАТО также больше не на повестки дня.
Что известно о планах России изменить цели так называемой СВО
- Недавно так называемый глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что Путину следует изменить цели СВО.
- Мирные переговоры с Россией возможны только в случае, если Россия полностью выведет свои войска со всех оккупированных территорий. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что его позиция не изменилась – он не пойдет на переговоры, пока президентом России остается Путин.