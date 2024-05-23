Балтийское море стало внутренним для НАТО: какие провокации задумала Россия
Москва решила в одностороннем порядке устранить границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Об этом говорилось в проекте постановления российского правительства, который сначала опубликовали, а затем сняли. Кроме этого, по оценке главнокомандующего Вооруженных сил Швеции Микаэля Бюдена, хозяин Кремля Владимир Путин хочет захватить еще и шведский остров Готланд.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на самом деле Готланд – не единственный остров, который россияне стремятся захватить. Ведь после того, как Швеция и Финляндия вошли в НАТО, Балтийское море стало внутренним морем НАТО.
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Давят на страны НАТО
Российский Балтийский флот стал практически закрытым в Балтийском море, ведь страны НАТО теперь контролируют выход и вход. И это понятно, ведь страны НАТО расположены вдоль всего Балтийского моря. Примерно та же беда у россиян с Черноморским флотом, разорванным между Кенигсбергом, который пока Калининград, и Питером.
Для россиян очень важно хотя бы сохранить Балтийский флот, не то чтобы нападать куда-то,
– заметил Роман Свитан.
Поэтому россияне пытаются надавить на страны НАТО в информационном пространстве и вбрасывают сообщения об устранении границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море.
На эти вбросы быстро отреагировали страны НАТО, которые будут перебрасывать и разворачивать на Готланде снятые ранее Вооруженные силы Швеции.
Россияне получат себе большой гембель (неприятность – 24 Канал) в Балтийском море только потому, что кто-то пытался напугать НАТО или Швецию расширением в какую-то сторону. Однако точно расширятся натовские военные возможности в Балтийском море,
– подчеркнул военный эксперт.
Он подытожил, что россияне однозначно будут пытаться пугать и давить, проводя информационно-психологические операции. Более того, им очень важно нажать на те центры, которые принимают решение о помощи Украине.
Какова ситуация с флотом России
- Военно-морские силы Украины 19 мая сообщили об уничтожении российского морского тральщика "Ковровец", главной задачей которого было проведение судов, разведывательное и контрольное траление, прокладка коридоров в минных полях и тому подобное. Интересно, что этот корабль вошел в состав флота еще в 1974 году.
- 21 мая в оккупированном Севастополе Военно-морским силам удалось поразить корабль "Коммуна", который выполнял очень важную роль в Черном море, в частности, был оборудован подводными дронами. "Коммуна" выполняла работы на месте затопления крейсера "Москва". Корабль выпускал соответствующие дроны, чтобы снять важное оборудование, а также мониторить ситуацию с затопленным судном.
- Также ВМС осуществили удар по российскому порту в Севастополе, где поразили корвет "Циклон". Сообщается, что это последний носитель "Калибров" в оккупированном Крыму.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что убытки для Черноморского флота россиян только из-за действий дронов Magura составляют около 500 миллионов долларов США.