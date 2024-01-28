Если бы Россия захватила Украину, уже была бы в Европе, – Бочкала о планах Кремля атаковать НАТО

В ISW отметили, что Россия продолжает использовать концепцию "соотечественников за границей". Все, чтобы оправдать свою возможную агрессию в отношении НАТО и стран Балтии. Более того, Путин и Лукашенко заявляли о том, что страна-агрессор якобы находится в "экзистенциальном геополитическом конфликте с современным нацистским движением", которое распространяется за пределы Украины.

Но глава Кремля пытается "кормить" свой народ, ведь ему нужно постоянно объяснять, почему Россия воюет. Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель Роман Бочкала, отметив, что Путин пытается сделать войну России против Украины якобы "священной". К слову, Кремль все больше создает образ страны, какая якобы противостоит Западу в борьбе с "нацизмом".

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Так он стремится объяснить, почему россияне уже два года не могут её захватить.

"Война – это дорого, это ограничение, это смерти. Экономически России чем дальше, тем труднее становится жить. Поэтому все равно нужно объяснять", – сказал Бочкала.

Российская пропаганда рассказывала о том, что украинское государство якобы "слабое" и там вообще "раздор". Поэтому у рядового россиянина возникает вопрос – чего уже два года Россия не может победить. Поэтому первый тезис страны-агрессора о том, что она воюет якобы не с Украиной, а со "всем Западом".

Второе – почему это подаётся именно под соусом "нацизма". Ибо, конечно, это получает отзыв в сердце "народомассы", ибо все помнят Вторую мировую. Все помнят нацизм, фашистов. "Конечно с нацизмом надо бороться, против нацистов нужно воевать",

– рассказал военный обозреватель.

Третий тезис касается внешней целевой аудитории. Мол, Россия идет "спасать россиян". Владимир Путин, убежден Роман Бочкала, и дальше будет пытаться действовать гибридно и влиять на решения европейских элит.

Новый Гитлер

По мнению военного обозревателя, только тогда, когда страны Европы получат свой собственный негативный опыт от России, где они увидят, что это касается их нацбезопасности, можно будет увидеть действенную реакцию.

Своими дерзкими действиями к европейским странам президент страны-агрессора показывает, что война против Украины – это не "внутренняя история между Россией и Украиной". Это история о другом – о новом Гитлере. Путин хочет стать гегемоном, который хочет всех захватить. И остановится он только тогда, когда его остановят.

"Он только потому пока не перешел в более агрессивную стадию по отношению к Восточной Европе, что он просто не может захватить Украину. Если бы он проглотил Украину, он бы, конечно, пошел дальше. У него уже просто нет другого выбора", – подчеркнул Бочкала.

Военный обозреватель считает, что сколько глава Кремля жив, столько он и будет воевать как против Украины, так теперь и против всей Европы.

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