Россия выделила 6 миллионов долларов, чтобы "перевести ответственность" за подрыв ГЭС на Киев
Источник:Главное управление разведки
Кремль выделил 6 миллионов долларов на то, чтобы распространять фейки о подрыве Каховской ГЭС. Оккупанты хотят дискредитировать украинское военное командование и государственных деятелей.
Украинские разведчики объяснили, что Россия действительно хочет "перевести ответственность" за подрыв дамбы в Украину. Однако уже даже в Белом доме заявили, что о ответственность за уничтожение Каховской ГЭС несет Россия.
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Что запланировал Кремль
Разведка объяснила, что российское агентство социального проектирования запустило новый этап кампании по дискредитации украинского военного командования и государственных деятелей.
В ее рамках подготовлена серия провокативных материалов, которые, по замыслу авторов, должны "перевести" на Украину "ответственность" за подрыв дамбы Каховской ГЭС и создать предпосылки политического кризиса,
– заявили разведчики.
Россияне планируют разместить публикации с так называемым "кликбейтным" характером, в которых прямо обвинят военно-политическое руководство, в частности, президента Украины. Разведчики объяснили, что заголовки будут подобного манипулятивного и лживого типа:
- "так не доставайся ты никому! Отчаявшись добиться успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";
- "взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";
- "Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";
- "подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину"
Кроме того, под этими "материалами" Кремль планирует разместить комментарии по фейковым аккаунтам. Последние должны:
- выдать себя за украинских и зарубежных читателей;
- создать впечатление "живой" дискуссии;
- привлечь к обсуждению реальных пользователей.
Наличный бюджет проекта составляет около 6 миллионов долларов возможностью дальнейшего увеличения,
– заявили разведчики.
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Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов
Служба безопасности Украины 9 июня обнародовала перехват разговора российских захватчиков. Оно подтверждает, что Каховскую гидроэлектростанцию взорвала российская диверсионная группа. Кстати, враги контролируют станцию с февраля 2022 года.
Там не они (украинская сторона – 24 Канал) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели вроде этой дамбой пугать. Пшло не по плану, а больше, чем они планировали,
– рассказал оккупант другому в перехваченном разговоре.
СБУ перехватила разговор оккупантов: слушайте аудио
Кроме того, Служба безопасности Украины по факту военного преступления России открыла два дела:
- нарушение законов и обычаев войны;
- экоцид.
Стоит отметить, что украинская разведка объясняла, что у них есть доказательства того, что станцию Россия взорвали дистанционно. Подробнее об этом – читайте по ссылке.
Обратите внимание! Партизанское движение "Атеш" сообщило, что Каховскую ГЭС взорвал 1 батальон 205-й мотострелковой бригады из российского города Будённовск. Приказ о заминировании отдал российский полковник Эдуард Юрьевич Шандур – командир 205-й отдельной мотострелковой бригады. Выполняли – члены инженерно-саперного батальона 2-го БТРг.
Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил причастность российских военных с 205 отдельной мотострелковой бригады к подрыву Каховской ГЭС.