Українські розвідники пояснили, що Росія насправді хоче "перекласти відповідальність" за підрив дамби на Україну. Проте вже навіть у Білому домі заявили, що відповідальність за знищення Каховської ГЕС несе Росія.
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Що запланував Кремль
Розвідка пояснила, що російське агентство соціального проєктування запустило новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів.
В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають "перекласти" на Україну "відповідальність" за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи,
– заявили розвідники.
Росіяни планують розмістити публікації з так званим "клікбейтним" характером, у яких прямо звинуватять воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України. Розвідники пояснили, що заголовки будуть подібного маніпулятивного та брехливого типу:
- "так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";
- "вибух дамби має "змити" Зеленського";
- "Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";
- "підрив дамби утопить Зеленського та Україну".
Окрім того, під цими "матеріалами" Кремль планує розмістити коментарі з фейкових акаунтів. Останні повинні:
- видати себе за українських та іноземних читачів;
- створити враження "живої"дискусії;
- залучити до обговорення реальних користувачів.
Наявний бюджет проєкту складає близько 6 мільйонів доларів можливістю подальшого збільшення,
– заявили розвідники.
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Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів
Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови російських загарбників. Воно підтверджує, що Каховську гідроелектростанцію підірвала російська диверсійна група. До речі, вороги контролюють станцію з лютого 2022 року.
Там не вони (українська сторона – 24 Канал) довбанули. Там наша диверсійна група. Вони хотіли на кшталт цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували,
– розповів окупант іншому в перехопленій розмові.
СБУ перехопила розмову окупантів: слухайте аудіо
Окрім того, Служба безпеки України за фактом воєнного злочину Росії відкрила дві справи:
- порушення законів та звичаїв війни;
- екоцид.
Варто зазначити, що українська розвідка пояснювала, що у них є докази того, що станцію Росія підірвали дистанційно. Детальніше про це – читайте за посиланням.