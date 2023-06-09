Українські розвідники пояснили, що Росія насправді хоче "перекласти відповідальність" за підрив дамби на Україну. Проте вже навіть у Білому домі заявили, що відповідальність за знищення Каховської ГЕС несе Росія.

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Що запланував Кремль

Розвідка пояснила, що російське агентство соціального проєктування запустило новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів.

В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають "перекласти" на Україну "відповідальність" за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи,

– заявили розвідники.

Росіяни планують розмістити публікації з так званим "клікбейтним" характером, у яких прямо звинуватять воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України. Розвідники пояснили, що заголовки будуть подібного маніпулятивного та брехливого типу:

"так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";

"вибух дамби має "змити" Зеленського";

"Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";

"підрив дамби утопить Зеленського та Україну".

Окрім того, під цими "матеріалами" Кремль планує розмістити коментарі з фейкових акаунтів. Останні повинні:

видати себе за українських та іноземних читачів;

створити враження "живої"дискусії;

залучити до обговорення реальних користувачів.

Наявний бюджет проєкту складає близько 6 мільйонів доларів можливістю подальшого збільшення,

– заявили розвідники.

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Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів

Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови російських загарбників. Воно підтверджує, що Каховську гідроелектростанцію підірвала російська диверсійна група. До речі, вороги контролюють станцію з лютого 2022 року.

Там не вони (українська сторона – 24 Канал) довбанули. Там наша диверсійна група. Вони хотіли на кшталт цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували,

– розповів окупант іншому в перехопленій розмові.

СБУ перехопила розмову окупантів: слухайте аудіо

Окрім того, Служба безпеки України за фактом воєнного злочину Росії відкрила дві справи:

порушення законів та звичаїв війни;

екоцид.

Варто зазначити, що українська розвідка пояснювала, що у них є докази того, що станцію Росія підірвали дистанційно. Детальніше про це – читайте за посиланням.