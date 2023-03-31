Россия хочет снова взять оружие у Северной Кореи: в Белом доме заявили о доказательствах

В США говорят, что Россия хочет получить запасы боеприпасов в Северной Корее. В обмен страна-агрессор может предложить свою продовольствие, которой у КНДР серьезная нехватка.

30 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия хочет договориться о поставках боеприпасов с Северной Кореей.

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Северная Корея вряд ли откажется

По словам Кирби, Россия хочет получить больше боеприпасов от КНДР, чтобы усилить военные действия в Украине. Скорее всего, в обмен на северокорейские боеприпасы Москва направит свою продовольствие.

Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку и военные операции России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится получить дополнительные боеприпасы от Северной Кореи.

– сказал он.

Северная Корея может тайно поставлять боеприпасы в Россию