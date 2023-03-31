Россия хочет снова взять оружие у Северной Кореи: в Белом доме заявили о доказательствах
Источник:Politico
В США говорят, что Россия хочет получить запасы боеприпасов в Северной Корее. В обмен страна-агрессор может предложить свою продовольствие, которой у КНДР серьезная нехватка.
30 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия хочет договориться о поставках боеприпасов с Северной Кореей.
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Северная Корея вряд ли откажется
По словам Кирби, Россия хочет получить больше боеприпасов от КНДР, чтобы усилить военные действия в Украине. Скорее всего, в обмен на северокорейские боеприпасы Москва направит свою продовольствие.
Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку и военные операции России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится получить дополнительные боеприпасы от Северной Кореи.
– сказал он.
Северная Корея может тайно поставлять боеприпасы в Россию
- О снабжении оружием в Россию из Северной Кореи заговорили еще в 2022 году. В ноябре США обвинили КНДР в том, что она тайно снабжает Россие значительное количество артиллерийских снарядов. Также в Штатах сообщили, что страна-агрессор скрывает эти поставки, хотя использует боеприпасы в войне.
- Согласно расследованию, боеприпасы поставляются с помощью третьих стран. Сначала их отправляют в страны Ближнего Востока или Северной Африки, а затем оккупантам.
- В декабре 2022 года высокопоставленный представитель США заявил, что ЧВК "Вагнера" получило оружие из Северной Кореи.
- КНДР все возразила, назвав это "клеветой". При этом сестра Ким Чен Ина сказала, что Северная Корея будет стоять с Россией в одном окопе в войне против США.
- В январе 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея поставляет России снаряды и даже ракеты.
- В начале февраля СМИ сообщили, что КНДР может отправить своих полицейских или военнослужащих на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей. Их должны использовать для "восстановления" Донбасса. Журналисты отметили, что КНДР планирует отправить на оккупированные территории Украины 300 – 500 мужчин в возрасте от 19 до 27 лет.