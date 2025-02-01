Вернутся ли страны ЕС к закупке российского газа: как на это пытается повлиять Кремль

В СМИ писали, что в Европе якобы есть сторонники того, чтобы восстановить транзит российского газа. Такие разговоры могут быть выгодными россиянам.

Об этом 24 Каналу рассказала президент аналитического издания DIXI Group Елена Павленко, отметив, что уже неоднократно через влиятельные медиа Россия или пророссийские силы пытаются понять, какой будет реакция международного сообщества на подобные вбросы. Поэтому такие заявления можно рассматривать как попытку протестировать, как европейские лидеры будут реагировать на подобную идею.

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Манипуляции России по газовому транзиту

По словам Елены Павленко, вбросы Кремля о продлении закупок газа, вероятно, не будут связаны с манипуляциями по ценам.

Важно! Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поставки российского газа в Европу нельзя возобновлять даже после возможного мира между Украиной и Россией. Он настаивает на демонтаже газопровода "Северный поток", поскольку считает его угрозой для энергетической и военной безопасности Европы. Дуда также предостерег, что некоторые страны могут поддаться соблазну вернуться к закупке российского газа, что несет экономические риски для всего региона.

Президент аналитического издания DIXI Group напомнила, что Дональд Трамп пообещал, что будет увеличивать добычу газа в США и продавать его. Это должно снизить международные цены.

Я думаю, среди производителей газа будет определенное соревнование, поэтому в ближайшее время, возможно, никто не будет говорить о повышении цен,

– отметила она.

Однако Россия может попытаться влиять на некоторые страны по-другому. Например, есть вероятность, что в Германии будут переживать тем, что государство существенно станет зависеть от газа, который будет поступать от Соединенных Штатов Америки. Там могут попытаться искать альтернативы.

Конечно, Россия – не является альтернативой. Страны Балтии и Польша отмечают,, что решение этой проблемы не может заключаться в том, чтобы возвращаться и повторять ошибки, которые были сделаны до 2022 года. Я не думаю, что шансы возобновить поставки трубопроводного газа (России – 24 Канал) являются высокими,

– сказала Елена Павленко.

Напомним, с 1 января 2025 года Украина официально прекратила транзит российского газа через свою территорию, ссылаясь на вопросы национальной безопасности. Это решение согласовано с европейской инициативой Repower EU, которая предусматривает отказ от российских энергоносителей.