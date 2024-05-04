Россияне пытаются прорвать оборону сразу с 3 сторон, – Луганськая ОВА

4 мая 2024, 16:00
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Артем Лисогор

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ сразу в трех направлениях в Луганской области. В частности, враги пытаются действовать на Купянщине, на Лиманском направлении, возле Белогоровки.

В Луганской ОВА сообщили 4 мая, что вражеские дроны охотились на позиции украинских военных вблизи Невского, Куземовки, Грековки. За прошедшие сутки на фронте состоялось 119 боевых столкновений.

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Что известно о ситуации на Луганщине

Захватчики пытаются прорвать нашу оборону сразу с трех сторон,
– рассказал глава ОВА.

Он объяснил, что россияне:

  • штурмуют на Купянском направлении вблизи Андреевки и Стельмаховки;
  • атаковали при поддержке авиации в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Лиманском направлении;
  • не прекращают попыток продвинуться в Белогоровке.

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что пострадали от артиллерийских и минометных ударов Макеевка, Грековка, Куземовка, Стельмаховка.

Что происходит на Луганщине: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте

  • В Генштабе ВСУ рассказали утром 4 мая, что ВСУ отбили 6 атак на Купянском направлении, 7 – на Лиманском, 27 – на Бахмутском, 34 – на Авдеевском. Также наши военные продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. Кроме того, оккупанты пытались атаковать на Ореховском и Херсонском направлениях.
  • Аналитики проекта DeepState заявили, что враг продвинулся в Нетайлово. Уточнили ситуацию в районе Часового Яра, Роботино, Соловьево и Крынок.
  • Буквально 14 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия хочет захватить Часов Яр до 9 мая. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что взятие города оккупантами вопрос времени.
Автор: Діана Квасневська