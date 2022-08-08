российская база в Сербии может угрожать только Сербии, а не ЕС, – эксперт

россия заявила о намерении создать свою военную базу в Сербии. Если власти Сербии согласятся на это, то не только не получат никакой выгоды, но еще и подвергнут себя опасности.

Такое мнение 24 каналу высказала эксперт-балканист Мария Гелетей. По ее словам, реализовать план по размещению российской базы в Сербии в нынешних условиях почти невозможно.

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Какие последствия будет иметь база россиян для Сербии

Как отметила Гелетей, на Балканах Сербия – единственная страна, которую условно можно считать союзницей россии. Однако, поддержав идею кремля, Сербия подвергает опасности прежде всего себя.

Ведь в других странах тогда будут расположены базы НАТО. Это такое противостояние, которое в случае войны приведет к уничтожению самой Сербии,

– сказала она.

По мнению эксперта-балканиста, ситуация с потенциальным размещением российской военной базы не принесет выгоду ни одной из балканских стран, а только кремлю.

Как будет реагировать НАТО

Гелетей добавила, что в случае агрессии Сербии по отношению к каким-то соседним республикам стране придется иметь дело с НАТО.

"Силы НАТО будут действовать очень быстро, потому что на Балканах есть страны, уже члены НАТО. Если на эти страны будут нападать, НАТО будет реагировать", – подчеркнула она.

Эксперт-балканист Мария Гелетей рассказала о планах россии: смотрите видео

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