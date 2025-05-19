Путин верит, что до конца года сможет оккупировать 4 области Украины: реально ли это для армии России

Владимир Путин верит, что до конца 2025 года его армия сможет захватить 4 области Украины – Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую. Россияне действительно готовятся к этому и будут усиливать наступление летом.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что украинским защитникам будет легко вытеснить врага снова с Херсонщины, но не из других частей фронта. Для того, чтобы россиянам не удалось выполнить свой план, Украине нужно будет сделать несколько шагов.

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Смогут ли россияне оккупировать 4 области Украины до конца года

Еще в октябре 2022 года Кремль внес в Конституцию России 4 области Украины и считает эти земли частью своей страны. Именно это правовое поле, по словам полковника запаса ВСУ, будет заставлять российскую власть их оккупировать.

Учитывая права, он (Путин – 24 Канал) обязан захватить их. Он и будет это делать. Сейчас идет подготовка к летней кампании,

– заметил он.

Эта подготовка означает, что россияне будут подтягивать свои оперативные резервы. Свитан объяснил, что для этого оккупантам нужна остановка боевых действий на несколько недель, тогда они смогут разместить свои войска вдоль всей линии фронта. Это свидетельствует, что у них есть задача – выйти на границы 4 областей за это лето.

Ситуация в 4 областях сейчас: смотрите на карте

Сейчас враг особенно активизировался в Донецкой области и будет пытаться захватить агломерацию Лиман – Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Параллельно российская армия будет давить на Покровск, чтобы выйти на Запорожскую область. Относительно Херсонской области – враг планирует захватить правый берег.

Вопрос – удастся ли им захватить эти области. На правый берег Херсонщины могут зайти, но там легко будет их вытеснить. Относительно Запорожской и Днепропетровской областей – россияне имеют серьезные возможности выйти к их границам,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что Украина должна сделать два шага, чтобы намерения россиян не удалось выполнить – готовиться к обороне областей, в частности привлекать к ВСУ правоохранительные органы, и продолжать удары по военной инфраструктуре на территории России.

Кстати, генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен сообщил, что сейчас в России есть несоответствие между целями и средствами. Однако российский диктатор рассматривает войну в долгосрочной перспективе, поэтому через некоторое время может задумываться над оккупацией всей Украиныи.