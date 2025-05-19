Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що українським захисникам буде легко витіснити ворога знову з Херсонщини, але не з інших частин фронту. Для того, щоб росіянам не вдалось виконати свій план, Україні потрібно буде зробити кілька кроків.

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Чи зможуть росіяни окупувати 4 області України до кінця року

Ще у жовтні 2022 року Кремль вніс до Конституції Росії 4 області України та вважає ці землі частиною своєї країни. Саме це правове поле, за словами полковника запасу ЗСУ, буде змушувати російську владу їх окупувати.

З огляду права, він (Путін – 24 Канал) зобов'язаний захопити їх. Він і буде це робити. Зараз йде підготовка до літньої кампанії,

– зауважив він.

Ця підготовка означає, що росіяни будуть підтягувати свої оперативні резерви. Світан пояснив, що для цього окупантам потрібна зупинка бойових дій на кілька тижнів, тоді вони зможуть розмістити свої війська вздовж всієї лінії фронту. Це свідчить, що у них є завдання – вийти на кордони 4 областей за це літо.

Ситуація в 4 областях зараз: дивіться на карті

Зараз ворог особливо активізувався в Донецькій області та буде намагатись захопити агломерацію Лиман – Слов'янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка. Паралельно російська армія буде тиснути на Покровськ, щоб вийти на Запорізьку область. Щодо Херсонської області – ворог планує захопити правий берег.

Питання – чи вдасться їм захопити ці області. На правий берег Херсонщини можуть зайти, але там легко буде їх витіснити. Щодо Запорізької та Дніпропетровської областей – росіяни мають серйозні можливості вийти до їхніх кордонів,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що Україна повинна зробити два кроки, аби наміри росіян не вдалось виконати – готуватись до оборони областей, зокрема залучати до ЗСУ правоохоронні органи, та продовжувати удари по військовій інфраструктурі на території Росії.

До речі, генерал-майор збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен повідомив, що зараз в Росії є невідповідність між цілями та засобами. Однак російський диктатор розглядає війну у довгостроковій перспективі, тому через деякий час може задумуватись над окупацією всієї України.