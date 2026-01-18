Если РФ захватит Степногорск: военный обозреватель предупредил о серьезной угрозе для Запорожья
- Вокруг Степногорска идут бои, россияне стремятся захватить этот поселок, потому что там есть господствующие высоты.
- Враг имеет планы закрепиться в Степногорске и разместить там пушки, чтобы доставать ими до Запорожья.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны Украины отбили за сутки более 30 атак врага. Ситуация там крайне сложная, враг пытается продвигаться в городе, но там позиции СОУ сохраняются. Непростое положение и на юге от Запорожья.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович, уточнив, что говорится о Степногорске и местности, которая прилегает к бывшему Каховскому водохранилищу, которое исчезло после подрыва россиянами дамбы.
Смотрите также Цели меняются: почему россиян стягивают в Гуляйполь и чем это грозит Запорожью
Чем опасен захват врагом Степногорска?
Вокруг Степногорска продолжаются бои, "серая зона" зашла за пределы этого населенного пункта. Враг пытается продвинуться выше в сторону реки Конка. Российские войска, со слов военного обозревателя, пробуют создать себе позиции для обстрела ствольной артиллерией Запорожья.
Какая ситуация в районе Степногорска: смотрите на карте
В населенном пункте Степногорск есть господствующие высоты. Местность этого поселка характеризуется холмами. По словам Поповича, если россиянам там удастся закрепиться и разместить свою артиллерию, то Запорожью и его окрестностям будет угрожать большая опасность артобстрела.
Когда летит КАБ или ракета, то есть сигнал воздушной тревоги, можно спрятаться. Если в Степногорске враг разместит пушки, ствольную артиллерию, то для Запорожья это очень серьезная опасность, потому что об артобстреле нет предупреждений, будет открыт огонь,
– подчеркнул Попович.
Обратите внимание! Открыт сбор на приобретение автомобиля для работы дронаров 68-й отдельной Егерской бригады на Покровском направлении. Приобщиться можно донатом на номер карты: 4874 1000 2306 3947 или отсканировав указанный ниже QR-код. Цель сбора – 550 тысяч гривен. Уже удалось собрать более 270 тысяч.
Что происходит на Запорожском направлении?
СОУ в Запорожской области "перемолотили" 10 тысяч захватчиков. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что сейчас настоящая "мясорубка" образовалась на Гуляйпольском отрезке фронта. Эту сплошную "серую" зону украинские бойцы разделили на сектора и держат их оборону, осуществляют там зачистку.
- Аналитический портал DeepState обновил карту фронта. Из нее следует, что российским войскам якобы удалось захватить Красногорское в Запорожской области. Также наблюдается продвижение врага вблизи населенного пункта Привольное Пологовского района.
- Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что враг активизировался на Ореховском отрезке, пробует прорвать оборону и проникнуть в Степногорск. Он объяснил, что для противника это выгодный плацдарм, чтобы потом оттуда взять под огневой контроль восточные, юго-восточные и южные окраины Запорожья.