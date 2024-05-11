СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая

СБУ предотвратила теракты, которые российские захватчики планировали провести в Киеве. Свои преступные действия агенты россиян планировали подвести под 9 мая.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Он отметил, что курировало подготовку этих терактов российское Главное разведывательное управление.

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СБУ удалось предотвратить теракты в Киеве

Дехтяренко отметил, что СБУ сработала на опережение, а исполнители теракта задержаны с поличным.

Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след,

– отметил спикер.

Он также отметил, что Служба безопасности обещает сообщить все детали спецоперации позже.

Ранее СБУ предотвратила покушение на Зеленского, Малюка и Буданова

Служба безопасности Украины 7 мая разоблачила сеть агентов 5-й службы Федеральной службы безопасности России, которые готовили покушение на президента Украины. В частности, были задержаны два полковника Управления государственной охраны (УГО).

Реализовать план по устранению главы государства должна была агентурная сеть. Ее деятельность контролировал Кремль в Москве. Два полковника сливали секретную информацию России.

Впоследствии стало известно, что Кремль не только нацелился на устранение президента Зеленского, но и планировал убийства других высокопоставленных чиновников Украины. Среди них были, в частности, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В частности, в СБУ отметили, что для убийства главы разведки российский агент должен был наблюдать за его перемещением под охраной и передавать россиянам информацию. По дому, где должен был находиться Буданов, планировали нанести ракетный удар, а затем атаковать дроном людей, которые остались бы на месте атаки. Убийство готовили накануне Пасхи, а сам теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, стал провалом российской спецслужбы.

Отреагировали на эту информацию и в США. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер назвала задержание полковников Управления государственной охраны "очень тревожной новостью". Однако она выразила радость ввиду того, что попытку покушения удалось предотвратить.