Россия и Иран готовят договор о сотрудничестве: Израиль может вмешаться

Глава МИД России Сергей Лавров публично заявил, что между Ираном и Россией будет заключен договор о стратегическом партнерстве. Подобный Кремль заключил ранее с КНДР. Но в случае с Ираном все будет не так просто – ближневосточный контекст наложит свой отпечаток.

Размышлениями о потенциальном сближении России и Ирана з 24 Каналом поделился военный обозреватель Давид Шарп, заявив, что Израиль в таком случае точно в стороне не будет стоять и будет реагировать пропорционально.

Смотрите также Мощнее, чем раньше: в СМИ рассказали, какой будет новая атака Ирана по Израилю

Недавние украинские – давние израильские проблемы

Российско-иранское сотрудничество изрядно смущает официальный Тель-Авив. Эта тема является предметом внимания не только для руководства страны, но и для израильской разведки. Впрочем, альянса подобного тому, который Москва заключила с Пхеньяном, ожидать не следует.

Не думаю, что это будет что-то похожее на то, что заключили КНДР и Россия. Северная Корея является основателем ракетной программы Ирана, и обе эти страны, что с недавних пор создают проблемы Украине, уже довольно давно создают их для Израиля,

– отметил Шарп.

Также израильский военный обозреватель заверил, что иранцы вряд ли по примеру северокорейцев отправят свои войска в Украину. А договор о партнерстве между Россией и Ираном, разработанный довольно давно, не подписан до сих пор, учитывая многочисленные разногласия во взглядах между Кремлем и Тегераном.

"Они союзники, но ситуативные. Иран всегда был соперником когда-то СССР, впоследствии России. Это страна с совершенно другой идеологией", – прокомментировал Шарп.

Россия может, но не решится

Нынешнее взаимодействие Москвы и Тегерана в поле зрения, в том числе и Израиля. В Тель-Авиве больше всего беспокоятся из-за ядерных технологий и систем ПВО и спутникового слежения, которые потенциально может получить Иран.

Но это вряд ли произойдет, потому что Израиль враждует с соседними странами, с которыми у России партнерство. А систем ПВО у Кремля сейчас не так много, чтобы ими делиться,

– резюмировал Шарп.

В то же время военный обозреватель выразил убеждение, что Израиль непременно будет реагировать, если узнает, что Россия предоставляет Ирану что-то, что представляет угрозу для израильтян. И действия Израиля будут тщательно взвешены.