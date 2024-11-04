Міркуваннями про потенційне зближення Росії та Ірану з 24 Каналом поділився військовий оглядач Давид Шарп, заявивши, що Ізраїль у такому випадку точно осторонь не стоятиме та реагуватиме пропорційно.

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Нещодавні українські – давні ізраїльські проблеми

Російсько-іранське співробітництво неабияк бентежить офіційний Тель-Авів. Ця тема є предметом уваги не лише для керівництва країни, але й для ізраїльської розвідки. Утім на альянс подібний до того, який Москва уклала з Пхеньяном, очікувати не слід.

Не думаю, що це буде щось схоже на те, що уклали КНДР та Росія. Північна Корея є засновником ракетної програми Ірану, і обидві ці країни, що віднедавна створюють проблеми Україні, вже доволі давно створюють їх для Ізраїля,

– зауважив Шарп.

Також ізраїльський військовий оглядач запевнив, що іранці навряд за прикладом північнокорейців відправлять свої війська до України. А договір про партнерство між Росією та Іраном, розроблений доволі давно, не підписаний досі з огляду на численні розбіжності у поглядах між Кремлем та Тегераном.

"Вони союзники, але ситуативні. Іран завжди був суперником колись СРСР, згодом Росії. Це країна з абсолютно іншою ідеологією", – прокоментував Шарп.

Росія може, та не наважиться

Нинішня взаємодія Москви та Тегерана у полі зору в тому числі й Ізраїля. У Тель-Авіві найбільше переймаються через ядерні технології та системи ППО та супутникового стеження, які потенційно може отримати Іран.

Але це навряд станеться, бо Ізраїль ворогує з сусідніми країнами, з якими у Росії партнерство. А систем ППО у Кремля зараз не так багато, аби ними ділитись,

– резюмував Шарп.

Водночас військовий оглядач висловив переконання, що Ізраїль неодмінно реагуватиме, якщо дізнається, що Росія надає Ірану щось, що становить загрозу для ізраїльтян. Та дії Ізраїля будуть ретельно виважені.