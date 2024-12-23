Зеленский сказал, реагирует ли мир на сотрудничество России и КНДР

Вечером 23 декабря в традиционном обращении Владимир Зеленский упрекнул мир, что тот делает мало для того, чтобы остановить агрессора. Хотя сотрудничество Москвы и Пхеньяна угрожает не только Украине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Россия утилизирует корейцев в штурмах

По словам президента, главком доложил по фронту и по районам Курской операции. Потери КНДР на Курщине – уже более 3 тысяч раненых и убитых.

Почему корейцы должны воевать за Путина – ни один нормальный человек на земле не ответит. И, к сожалению, мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и Северной Кореи. Хотя для каждого государства – и рядом с Корейским полуостровом, для Китая, для других, также государствам в нашем регионе и где угодно в мире – это угроза,

– подчеркнул украинский лидер.

В свою очередь Россия передает Киму военные технологии в Северную Корею. И фактически "помогает режиму в Пхеньяне издеваться над людьми и держать часть корейского народа в рабстве у одной семьи".

Призывы к России не расширять войну не работают, ведь Путин не понимает слов. Нужна сила.

Другие заявления Зеленского

Во время Ставки был доклад по Сирии "после Асада и после России там". Президент подчеркнул: мир должен работать вместе сейчас, чтобы как можно быстрее дать покой Сирии и всему этому региону. Надо ослабить Россию, чтобы приблизить мир.

МИД поручено установить все необходимые контакты с представителями народа Сирии, чтобы исправить ошибки Асада в отношении Украины и всей Европы. Киев обещает поддержать продовольственную безопасность.

С Киром Стармером говорили об инвестициях в оборонное производство, о поставках оружия, о давлении на Россию.

"Ни одно море мира – ни Черное море или Азовское, Балтийское, Северное море – ни одно море не заслуживает весь этот вред от российского присутствия. Сейчас в Черном море мазут – это проблема самих людей, и Путин ничего не делает, его сейчас интересуют только его старые "Орешники" и прочее безумие", – так высказался Зеленский о катастрофе с танкерами в Черном море.

Относительно поездки Фицо к Путину гарант сказал так: "Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии". Все в Европе понимают, почему Фицо считает Москву более выгодным партнером.