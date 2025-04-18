Россия и Украина завтра обменяются более 500 пленными, – СМИ

В субботу, 19 апреля, Россия и Украина могут обменяться пленными. Об этом пишут западные СМИ.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Истории похищенных Россией: в Брюсселе открыли выставку о пленных украинских журналистах

Что известно об обмене пленными 19 апреля

Источники Reuters сообщили, что речь о 500 пленных, которых обменяют 19 апреля, перед Пасхой. Однако 500 – это общая цифра. С каждой стороны домой вернутся по 250 человек. Впрочем, есть данные и о 246. Также могут вернуть 46 раненых.

Как и раньше, процессу обмена способствуют Объединенные Арабские Эмираты. Всего при посредничестве ОАЭ обменяли 3233 человека.

Журналисты добавили: "Обмен состоялся после того, как Марко Рубио, государственный секретарь США, предупредил, что США прекратят попытки заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что перемирие может быть достигнуто".

Трамп, кстати, заявил, что Рубио прав и США выйдут из переговорного процесса. Но президент США все же надеется на скорый конец войны.