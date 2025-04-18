Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Історії викрадених Росією: у Брюсселі відкрили виставку про полонених українських журналістів

Що відомо про обмін полоненими 19 квітня

Джерела Reuters повідомили, що мова про 500 полонених, яких обміняють 19 квітня, перед Великоднем. Проте 500 – це загальна цифра. З кожної сторони додому повернуться по 250 людей. Утім, є дані і про 246. Також можуть повернути 46 поранених.

Як і раніше, процесу обміну сприяють Об'єднані Арабські Емірати. Загалом за посередництва ОАЕ обміняли 3233 особи.